〈財報〉德賽電池前3季淨利潤年增23.49% 股價今卻下挫5.2%

中國鋰電池大廠德賽電池 (000049-CN) 昨 (28 日) 晚公布第 3 季財報，前 3 季淨利潤年增 23.49%，略高於外界預期。但股價在近日走高之後，今天反倒開低走低，終場收人民幣 38.95 元，下跌 5.21%。

德賽電池為控股型企業，主要圍繞鋰電池產業鏈進行業務佈局，是中國最大的電源解決方案服務商及相關電池產品製造商之一，也是蘋果電池模組的核心供應商。

第三季財報重點

第三季營收人民幣 52.12 億元，年減 3.12%；

第三季歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣 1.69 億元，年增 19.50%；

前三季度營收人民幣 125.4 億元，年增 7.25%；

前三季淨利潤人民幣 3.39 億元，年增 23.49%；

每股純益人民幣 1.65 元。

市場觀點

中金公司研報指出，雖然本季營收年減 3.1%，但考慮到去年同期基期較高，在手機市場整體仍較為平淡的背景下，公司表現仍然不錯，淨利潤略高於預期，主因蘋果新機表現強勁。

中金公司認為，安卓 5G 備貨潮明年初來臨，德賽迎來量價齊升，預計今年底明年初安卓 5G 手機零組件將迎來備貨上量，並將於明年 3-4 月迎來大規模發布上市，帶來安卓手機市場顯著回暖。

除出貨回暖外，5G 手機耗電增加，手機品牌也將加大電池容量以保證續航，從而推升手機電池 ASP，不少機型也將引入快充，德賽將看到量價齊升的機會。

中金公司維持跑贏行業評級，及目標價人民幣 50.00 元，對比當前仍有 22% 上行空間。