美股太貴 小摩高喊現在是買進歐股的最佳時機

在過去 2 年中，由於美中貿易戰的後果讓歐元區的成長停滯不前，歐股表現是一直落後於美股，但有市場分析師認為，美股目前價位已經不吸引人，反而歐股的位階更低，較有成長空間。

如下圖所示，自 2018 年 1 月以來，標準普爾 500 指數的總報酬率為 15.6%，而 Stoxx Europe 600 指數的報酬率則為 6.4%，美股在這段期間內表現是大幅優於歐股。

摩根大通 (JP Morgan) 全球和歐洲股票策略主管 Mislav Matejka 週一 (28 日) 發表的研究報告認為，這種趨勢將在未來幾個月內逆轉。

Mislav Matejka 表示，他已對美股評級調降至中性，並預估其他國際股市未來表現將比美股出色，因為在過去兩年中，美股的表現相對歐股高出約 25%，相對而言已經相對昂貴，但反觀歐股目前的位階卻較低。

此外，Mislav Matejka 預測，雖然歐洲採購經理人指數 (PMI) 調查數據的疲軟，反映近期歐洲經濟前景差勁，但 Mislav Matejka 認為，在歐洲央行 (ECB) 以及英國退出歐盟的可能解決方案，將會推動歐洲商業信心和企業支出，同時促使經濟出現反彈。

Mislav Matejka 寫道：「從基本面來說，我們認為歐元區 PMI 的長期下降趨勢即將結束。」

Mislav Matejka 指出「唯一一次歐元區新訂單明顯低於當前水平的時候，是出現在嚴重的金融危機中，當時信貸市場停止運轉，銀行資產負債表承受壓力。」

但 Mislav Matejka 認為，這次歐洲情況並非像金融海嘯一般危急，因為上週剛發布的最新歐洲央行 (ECB) 銀行貸款調查，明顯展現並改善了貸款標準。

另外再加上 ECB 準備將自 11 月起重啟 QE，每月購買 200 億歐元的淨資產，以降低利率並增加貨幣供應量。Matejka 表示，歐元區貨幣供應量的增加與 PMI 之間存在是正向的、領先的關係。因此，貨幣的增長表明 PMI 即將反彈。

可能在未來幾季推動歐股上漲的另一股力量是財政刺激，這通常被定義為政府支出增加和減稅。儘管歐洲領導人、特別是德國領導人，抗拒增加赤字支出的呼聲，但由於許多國家可透過負利率借款，因此顯然仍有增加投資的理由。

摩根士丹利財富管理投資長 Lisa Shalett 在週一給客戶的報告中指出，「全球民粹主義運動很可能在這兩個地區、特別是在歐洲，推動更多的財政政策行動，這將使中央銀行退出非常規貨幣政策，並協助估值上升。」

在上月倒數第二次會議上，即將離任的 ECB 行長德拉吉宣布，現在是提振歐洲疲弱經濟的「財政政策的適當時機」，因為他警告各國央行行長貨幣政策效果有限。

其他人則認為歐洲勞動市場也趨於樂觀。Jefferies 全球股票策略主管 Christopher Wood 在週日 (27 日) 的報告中寫道：「我相信歐元區數據並不像媒體共識所描述的那樣脆弱，主要是德國出口。」

Christopher Wood 進一步解釋：「例如，最近幾季法國、義大利和西班牙的就業成長大部分是固定職位而非臨時工作，而歐元區的工資成長也在加速。」