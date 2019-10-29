TOYOTA、GM等車商 選擇在加州汽車燃油排放訴訟中支持川普陣營

美國 GM 通用汽車 (GM-US)、日本豐田汽車 (7203-JP)、南韓現代汽車 (005380-KR)，還有飛雅特克萊斯勒 (FCHA-MI) 等汽車大廠在 10 月 28 日時，表示支持美國政府決定，反對加州獨自訂出的汽車燃油排放標準及零排放車輛 (ZEV) 的銷售義務規定。

川普政府在 9 月曾作出決定，表示將廢除過去加州承認至今，在環境相關問題方面的特別條例。為此，包含加州在內的共 23 個州，也在當月提起了無效訴訟。而 GM、豐田等汽車大廠也決定以第三者身分參加訴訟，在立場上選擇支持川普。

TOYOTA、GM 等車商 選擇在加州汽車燃油排放訴訟中支持川普陣營 (圖片：AFP)

不過，在今年 7 月就新的汽車燃油排放標準與加州達成共識的美國福特汽車 (F-US)、日本本田汽車 (7267-JP)、德國福斯汽車 (VOWG_p-DE) 等企業，則未採取任何參加訴訟的動作。

由國外主要汽車製造商所組成的「全球汽車製造商協會」，該協會的執行長兼主席 John Bozzella 表示，企業們只有支持美國政府決定的這個選項。他指出在過去 40 年來的大半時間，聯邦政府是制訂汽車燃油排放標準的唯一主體，而在汽車的規範方面，由汽車製造商們組成的團體，也只是業界的臨時代表。

然而 John Bozzella 也提到，汽車製造商們仍持續期盼加州與川普政府，能在汽車燃油排放的問題改善上找到妥協之處，也表示川普政權並未要求汽車製造商們加入訴訟，但目前，還未能得到加州檢察長貝塞拉 (Xavier Becerra) 的評論。

John Bozzella 表示，目前新的業界團體並未表達在汽車燃油排放標準上的期望數字，也認為須設下義務，在每年的汽車燃油排放作出改善。對於參加訴訟的原因方面，John Bozzella 則說道「並非標準本身，而是在關於如何適用這些規定的問題方面，為此決定介入這回訴訟」。