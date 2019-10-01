歐股太便宜！小摩：進場超甜蜜點到了 歐股表現將超美股

摩根大通調升歐元區股市至「增持」，同時將美股調降至「中性」，扭轉了長期以來建議增持美股、中性看待歐股的狀態。

摩根大通全球和歐股策略部門主管 Mislav Matejka 週一報告指出，分析師認為歐元區有迎頭趕上的「戰術機會」，但這樣的呼籲存有「明顯風險」，最主要就是無協議脫歐的危險。

Matejka 強調，過去 18 個月來歐元區股市相較美股下了 20%，表現明顯不佳，所以持有量偏低。該報告使用以美元計算的基準 MSCI 歐元區和美國指數。

他建議，歐元區股市現在正是「很棒的進場時點」，因其中性本益比接近「完全廉價的領域」。

他認為，歐股上漲的潛在關鍵就是貨幣供應能否加速，以及推出財政刺激措施的可能性。

貨幣供應

歐元區經濟活動一直在減弱，上週最新的採購經理人指數 (PMI) 觸及多年新低，但 Matejka 指出，歐元區狹義的貨幣供應 (M1) 卻一直在改善，而 M1 的趨勢向來超前 PMI 約莫 2 至 3 季。

廣義貨幣供應 (M3) 8 月份年增率自前月的 5.1% 上升至 5.7%，其改善動力主要來自狹義貨幣供應的加速。

ING 資深經濟學家 Bert Colijn 指出，M1 年增率自 7.8% 提高至 8.4% 尤其值得注意，因為實際貨幣供應被認為是歐元區經濟的最佳領先指標之一。

Bert Colijn 說道：「雖然滯後時間也相當漫長，但至少這讓未來幾季的經濟前景稍微樂觀一些。」

財政行動

Matejka 補充，歐洲央行 (ECB) 的量化寬鬆政策 (QE) 可能在此方面是好兆頭，因為增加財務刺激措施可能增強市場信心，例如這次週期歐元區就推出 3 回財務刺激措施，這對 GDP 來說是正面消息，股市也強力回應每一次行動。

Matejka 表示：「有鑑於當前活動疲弱，脫歐和貿易的不確定性，加上核心歐洲反政黨的政治壓力越來越高，我們認為不用太多消息就能夠鼓舞人心。」

摩根大通預期，2020 年的淨財政措施可能會積極增加，而非像今年這樣被動式增加，部分原因是歐元區財政槓桿和主要盈餘均優於其他主要地區。

在義大利 2020 年預算談判進行之際，Matejka 強調，義大利的利差近期已經大幅縮減，這意味歐元資產應會受益。

Matejka 指出：「我們長期以來偏愛美股，勝過歐元區銀行，但我們現在注意到，半年期利差表明，歐元區銀行較美國銀行股遜色的趨勢可能會有一些逆轉。」

摩根大通分析師預期，雖然同時增持科技股，但目前成長股轉向價值股的範圍趨勢會擴大，這將進一步支撐歐股對美股的表現，因此摩根將此定義為歐股勝過美股的「戰略機會」。

然而，摩根大通也警告，雖然分析師認為機率很小，但一旦出現無協議脫歐就會產生衝擊，所以 Matejka 建議不要排除 10 月 31 日前達成脫歐協議的可能性，如此將對歐元區銀行股上行有「非常巨大的幫助。」