搶攻智慧穿戴市場 傳谷歌母企Alphabet欲收購Fitbit

週一 (28 日)《路透社》引述消息人士報導，Google (GOOGL-US) 母公司 Alphabet 已向穿戴設備商 Fitbit (FIT-US) 提出收購要約，作為進攻健身追蹤與智慧手錶市場的關鍵一步。

在銷量下滑的衝擊下，Fitbit 今年 9 月傳出與投行 Qatalyst Partners 聯繫尋求可能收購買家，當時就有傳聞指出，Fitbit 可能吸引向 Google 母公司 Alphabet 等大型企業的興趣。

儘管 Google 已與其他主要技術公司如蘋果及三星電子共同開發智慧型手機，但目前尚未開發任何一款穿戴設備商品，儘管 Google 將其 Wear 操作系統授權給 Fossil 等公司使用，但目前並沒有發展自家智慧手錶。

在上週的硬體發表會上，Google 提出「環境運算」作為其硬體策略概念，希望除了在軟體上具有市場優勢外，也能透過自家推出的硬體產品，為用戶創造出一制性的使用體驗，而收購 Fitbit 的交易，除了能讓 Google 服務更加滲透於用戶生活外，也能讓 Google 成為穿戴健身追蹤市場的的參與者之一，有助於與蘋果 (APPL-US) 競爭。

2018 年蘋果佔據了全球智慧手錶市佔率達五成以上，此外，受到新款智慧手錶銷售低於預期，Fitbit 更在 7 月調降今年的目標價，種種跡象皆顯示曾經作為智慧穿戴先鋒的 Fitbit，與蘋果之間的競爭已節節敗退，據調研機構 Strategy Analytics 數據指出，對 Fitbit 來說，Google 的收購也將能為該公司帶來提振效果。

消息人士指出，目前無法確定 Google 和 Fitbit 間的談判是否能推進任何交易，也無法得知 Google 提出收購 Fitbit 的確切收購價格。

週一 (28 日) Fitbit 股價在飆升超過 18% 後暫停交易，而在隨後恢復交易後，一度漲超 40%，最終收盤以上漲 30.39% 作收，單日市值狂增 3.4 億美元。

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