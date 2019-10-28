〈景氣燈號〉景氣動能仍偏弱 台商回流、內需政策支撐成長 觀望國際局勢

國發會今 (28) 日公布 9 月景氣對策信號續亮代表趨弱的黃藍燈，展望未來，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，整體景氣仍稍嫌疲弱，雖然有台商回流、半導體廠商擴大資本支出，以及擴大內需政策，支撐經濟成長，但仍受美中貿易戰、全球地緣政治影響。

從景氣指標來看，吳明蕙表示，領先指標經修正後連續 9 個月上升，成長幅度達 2.13%，今年整體增幅不大，顯示成長力道不夠，若有不好的因素出現，就可能出現劇烈波動，加上未來仍面臨美中貿易協議、地緣政治等不確定性因素，同時指標雖然也呈現連續 5 個月成長，但成長幅度僅 1.9%。

吳明蕙表示，從細項指標來看，9 月份非農部門就業人數燈號由黃藍燈轉為藍燈，指數為 0.57%，為 2016 年 10 月以來低點，顯示不景氣已影響勞動市場，但在機械及電機設備進口值則連續 3 個月呈現黃紅燈，顯示台商回流政策效益發酵，企業擴大投資設備，而批發、零售及餐飲業零售額同樣受惠內需消費回溫，由藍燈轉為黃藍燈。

吳明蕙進一步表示，非農部門就業人數屬於落後指標，政府今年以來政府推動台商回流、擴大內需成長政策，有助穩定勞動市場，在領先指標中的工業及服務業受僱員工淨進入率，也有逐月成長趨勢，9 月指數達 100.09，連續 5 個月成長，代表勞動市場仍相對穩定。

整體來說，吳明蕙表示，9 月表現與上個月相比變化不大，雖然今年有台商回台、半導體擴大資本投資計劃，但效益並不會單月顯現，加上國際局勢變動，包含美中貿易協議、地緣政治變化因素影響，未來不確定性仍大，整體還需觀望。