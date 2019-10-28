9月景氣燈號連亮9顆黃藍燈 未來不確定性因素仍多

國發會今 (28) 日公布 9 月景氣對策信號綜合判斷分數為 19 分，與上月 20 分相比減少 1 分，續亮代表「趨弱」的黃藍燈，但景氣領先指標經回溯修正後續呈上升，同時指標也連續 5 個月上揚，未來仍受美中貿易戰等外在不確定因素影響景氣，須密切關注後續發展。

國發會表示，9 月景氣對策信號中，9 項構成項目中，批發、零售及餐飲業營業額由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加 1 分，非農業部門就業人數由黃藍燈轉呈藍燈、海關出口值由綠燈轉呈黃藍燈，分數各減 1 分，其餘 6 項燈號則不變。

外需方面，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，國際品牌智慧型手機新機上市，歐美年終消費旺季將至，加上 5G 布建需求增溫，可望挹注出口，惟 10 月以來主要國際機構調降全球今、明年經濟成長率預測，其中 IMF 估計今年全球經濟成長率 3.0%，為 2009 年以來最低水準，加上國際貿易紛爭未解、地緣政治風險等因素，對未來景氣影響仍須密切關注。

展望未來，吳明蕙指出，隨著全球供應鏈重組趨勢加速，廠商相繼調升在台產能配置，主要半導體廠商近期也大幅上調今年資本支出規模，加上政府積極推動公共建設、優化投資環境，有利進一步推升投資動能，此外，受惠薪資成長穩定、擴大內需相關措施成果持續發酵，有助刺激民間消費。