溢價22%仍嫌少 傳Tiffany將拒絕LVMH開價145億美元求親

酩悅軒尼詩－路易威登集團 (LVMH) 以 145 億美元向珠寶商蒂芙尼 (Tiffany) 的現金收購案，儘管每股溢價幅度達 22%，但傳出蒂芙尼可能因報價低估了公司價值，而有意回絕。

據《金融時報》報導，以銷售額計算，LVMH 目前為全球最大奢侈品集團，對於此一令人意外的收購出價，蒂芙尼顧問群目前仍在評估，董事會也將考慮下一步動作。

倫敦避險基金 Egerton 是蒂芙尼的第六大股東，投資長阿米塔吉 (John Armitage) 表示，LVMH 是全世界最頂尖的精品公司，之前收購寶格麗 (Bulgari) 品牌也很成功，而身為蒂芙尼的股東，希望看到這個知名品牌及公司的價值最大化。

蒂芙尼的其他大股東還包括卡達主權財富基金旗下的卡達控股 (Qatar Holding)。

LVMH 若能與蒂芙尼成功聯姻，將是該集團目前為止最大規模的收購案，可加強其在珠寶業的地位，並對 LVMH 在 2011 年以 52 億美元收購義大利珠寶商寶格麗的市場形成互補。

而且在硬奢侈品領域，LVMH 收購蒂芙尼後，將具有擴張名錶業務的空間，有助於擴展 LVMH 在美國核心市場的客群，同時可搶攻買不起更昂貴的寶格麗產品的客戶，並可和旗下擁有卡地亞 (Cartier) 和梵克雅寶 (Van Cleef) 等品牌的瑞士最大奢侈品集團歷峰 (Richemont) 在名錶業務上相抗衡。

外電報導，LVMH 本月初與蒂芙尼達成收購要約，出價每股 120 美元，較 10 月 25 日的收盤價高出約 22%。

蒂芙尼股價今年以來上漲 22％，25 日收盤價 98.55 美元，市值達 119 億美元，但仍遠低於其 2018 年 7 月的股價高點 139.50 美元；總部位於巴黎的 LVMH 今年以來更上漲 49％，市值約為 2150 億美元。