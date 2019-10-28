〈財報〉AT&T第三季EPS優於預期 盤前股價上漲近2%

美國電信巨頭 AT&T(T-US) 在週一 (28 日) 公佈了第三季財報，表現好壞參半，獲利超出分析師預期，但營收低於預期。AT&T 股票在財報發布後立即在盤前交易中一度上漲 1.9%，使 AT&T 今年迄今的漲幅擴大至 31.7%，勝過 S&P 500 同期漲幅 22%。

AT&T 股價走勢 (圖片：谷歌)

以下是基於 non GAAP 財報關鍵數據:

EPS 報每股 0.94 美元，優於分析師預期的 0.93 美元，年增 4.4%

營收報 445.9 億美元，低於預期的 450 億美元，年減 2.5%

在 2019 年第三季間，包括 DirecTV 在內，AT&T 付費電視訂閱總數下降了近 120 萬至 2040 萬，AT&T Now 的訂閱數也減少了 19.5 萬。

截至第三季，AT&T 的總付費用戶總數為 2160 萬，其中也包括 110 萬的 AT&T Now 電視用戶，較去年同期的 2520 萬減少了 360 萬。

公司財測與展望：

AT&T 表示，預計 2020 年調整後的 EPS 在 3.60 美元至 3.70 美元之間，合併營收預期成長 1% 至 2% 之間。

不過，AT&T 董事長兼執行長 Randall Stephenson 認為，公司前景看好，表示：「過去幾年中進行的戰略投資使我們具備了滿足不斷成長的內容和網路連接需求的基本要素。」

Randall Stephenson 說道：「我們的 3 年計劃也將在接下來的 3 年中提供實質性和持續的財務改善。 我們每年的獲利、EBITDA 和 EPS 都在增加，並且自由現金流穩定，預期接下來的兩年也都持續增長。 包括我們對 HBO Max 的投資。」

華爾街分析：

投資公司 Elliott Management 表示：「我們清楚地看到，AT&T 致力於為近期和長期股東價值負責，我們已經仔細評估了公司的三年計劃，看好該公司朝向更快發展、獲利更高、並為股東帶來權益的目標邁進。」