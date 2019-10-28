大摩：成長股的災難才剛開始 應更鞏固防禦立場

摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 在週日 (27) 文章指出，近期美國成長股的回報被價值股超越並非偶然，而是長期趨勢的初期，成長股的災難才剛開始。

自 8 月初以來，標普 500 價值股指數上漲了 5% 左右，成長股指數的漲幅卻只有 0.9%。大摩首席美國股票策略師 Michael Wilson 表示，這一轉變有利於增持金融、消費必需品和公用事業股，不利於先前狂飆的成長股。

Wilson 說，近期股市利多頻傳，聯準會在 7 月底就已降息，歐洲央行也重啟寬鬆，甚至連英國都能與歐盟在脫歐一事達成協議，美中談判也傳出進展。

如果市場一片歡呼聲，那麼為何標普 500 指數仍未突破 7 月高點？Wilson 表示，答案其實很簡單，因為今年的成長令人失望，許多領先指標顯示，這種情況還會持續，特別在美國。正因如此，聯準會才會被迫寬鬆。

科技股價格遠超企業成長 (圖表取自 Zero Hedge)

Wilson 指出，美國企業的平均收入，今年以來下滑 5-10%，接下來更可能被迫裁員，而不僅僅是減少工作時數。

鑑於對經濟成長前景的不樂觀，Wilson 繼續建議避免昂貴的成長股，他表示，在估值過高和不切實際的獲利預期之下，軟體股票似乎遭受特別沉重的打擊。

S&P North American Expanded Technology Software 指數從 7 月 26 日的歷史高點，已下跌 7.7%。自 2016 年底以來，這一指數攀升了 97%，是標普 500 指數漲幅的兩倍多。

Wilson 認為，成長股短期內的高利潤，其實是減少資本出的結果，但這打擊了中期的成長，估值也將因而下滑。最重要的是，這股轉變才剛開始，對於最昂貴的長期成長股而言，遲來已久的調整已經開啟，且有可能持續下去，直至估值變得十分便宜。

Wilson 主張，接下來價值股將勝過成長股，不過應該選擇具防禦性的價值股，而非向周期性傾斜。

大摩的看法與其他華爾街投行不盡相同。高盛集團策略師在本月表示，除非經濟前景發生顯著變化，否則相較於價值股，他們更看好成長股。