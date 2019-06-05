〈財報〉在美陸客消費疲軟 Tiffany銷售下滑25%

受貿易戰影響，美國精品珠寶商 Tiffany (TIF-US) 週二 (4 日) 公布 2019 年第一季度財報，受到陸客赴美旅遊人數減少影響，Tiffany 對中國遊客銷售額大幅下滑 25%，淨銷售額低於去年同期。

Tiffany&Co 股價走勢圖 (圖片: Investing)

Tiffany 執行長 Alessandro Bogliolo 在公司電話會議上表示：「第一季財報結果，受到在美外國遊客數下滑，也影響到了公司的銷售業務，其中更以中國遊客占多數。」

Tiffany & Co Q1 財報關鍵數據

在亞太地區，由於匯率影響，淨銷售總額下降 1% 至 3.24 億美元；Tiffany 在其他地區的成績也不盡理想，日本淨銷售總額下降 4% 至 1.45 億美元；歐洲淨銷售額下降 4% 至 1.02 億美元；美洲淨銷售額下滑 4% 至 4.06 億美元。

執行長 Bogliolo 在財報會議中指出，即便受到中國進口產品加徵關稅影響，Tiffany 並沒有刻意調整產品價格，集團將額外吸收這些成本，因此也造成集團重傷。