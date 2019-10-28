美企遭受關稅衝擊 高技術人才雇員面臨挑戰

美中貿易戰持續延燒，有越來越多的美國企業報告了關稅所帶來的負面影響，特別是對於商品製造領域。同時，在僱傭高技數人員方面也仍面臨重重困難。

全美企業經濟協會 (National Association of Business Economics；NABE) 週一 (28 日) 發布的調查結果顯示，受到近期關稅負面影響的企業比例從 7 月份的 28% 上升至 10 月份的 35%，不過也仍有近三分之一的受訪企業表示沒有受到影響。

NABE 總裁 Constance Hunter 在報告中表示：「自從美國首次對貿易夥伴中國徵收新關稅的一年多以來，持續增加的關稅正在破壞商業狀況，尤其是在商品製造的領域。」

雇員方面，高技能人才仍面臨短缺，其中 82% 的企業表示正面臨挑戰。為應對此類狀況，有超過三分之二的商品製造商提高工資，以試圖填補人才空缺，也約有三分之一的公司投資於縮減人力製造過程。

美企面臨高技術人才短缺 (圖片：彭博社)

在先前，有曾有國際電子工業聯網協會 (IPC) 的調查報告顯示，由於貿易戰關稅造成成本上升，美國部分電子廠正在減少投資並減緩人員招聘或進行裁員。報告中指出，在美國開展業務的公司中，有五分之一的公司表示，由於新增的關稅，他們在美國的投資有所減少。此外，有大約 13% 的企業表示正在削減聘雇或裁員。

IPC 首席經濟學家 Shawn DuBravac 表示：「獲利的下跌似乎正在影響這些公司對美國投資的能力。」DuBravac 表示，不少公司已經表示將轉出中國，但也似乎沒有太多資金流回美國。相反地，這些企業轉向包括越南、馬來西亞在內的其他低成本地區。

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