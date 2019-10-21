貿易戰影響、去年基期高 9月外銷訂單連11黑

經濟部統計處今 (20) 日公布 9 月外銷訂單 455.3 億美元，月增 13.7%，年減 4.9%，呈現連 11 黑，經濟部統計處處長黃于玲指出，由於去年基數較高，加上整體環境仍受美中貿易戰及國際原物料價格影響，導致傳統貨品接單表現不佳，但受惠國際品牌智慧型手機新品上市及年終銷售旺季需求增溫，加上組裝代工廠季底效應浮現，帶動資訊通信及電子產品訂單較上月成長。

按貨品別觀察，黃于玲表示，資訊通信及電子產品外銷訂單雖較上月成長，但筆電、伺服器接單仍較去年減少，加上記憶體、被動元件價格低於去年同期，導致外銷訂單分別年減 1%、4.3%。

光學器材則持續受面板市場供過於求，價格跌價影響，但背光模組接單成長，加上光學鏡頭受惠智慧手機新品上市，需求增加，抵銷部分減幅，年減 2.5%。

傳統貨品方面，黃于玲表示，受美中貿易戰影響，市場需求不振，加上國際原物料價格低於去年同期，導致接單仍為負成長，其中基本金屬年減 18.9%、塑橡膠製品年減 6.5%、化學品年減 28.7%、機械年減 12.1%。

展望未來，黃于玲表示，全球景氣趨緩，國際貿易紛爭未解，市場需求仍保守，加上國際原材物料價格低迷，導致傳統貨品接單動能疲弱，預期第 4 季進入歐美年終銷售旺季，國際品牌智慧手機新品上市效應，加上 5G 基礎建設、高效能運算、AI 人工智慧、物聯網等新興應用持續擴展，有機會推升資訊通信及電子產品接單持續成長。