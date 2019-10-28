美元存起來 國銀推小資版美元定存利率3字頭起跳

儘管美國聯準會 10 月底可能再次降息，但仍難以撼動美元強勢地位，除了外銀大搶美元，國銀近期也陸續推出優利定存，且都是 1 到 3 個月短天期方案，鎖定小資族只要 1000 美元就能享有年息 3% 存款利息。

不受美國可能持續降息影響，國內美元優利定存方案一波接一波，包括元大、新光、一銀、華銀與土銀近期都有相關存款方案，起存門檻最低只要 1000 美元就能承做，比起外銀動輒 10 萬美元門檻，對於想投資外幣但口袋不深的民眾來說，相對親民。

元大銀行「超美利」美元定存分為臨櫃與網銀辦理兩種，其中網銀辦理起存門檻只要 1000 美元，即可享有 1 個月期 3% 年息；臨櫃辦理則必須是新資金，單筆存滿 5000 美元，3 個月期年息 2.6%，存滿 3 萬美元 1 個月期年息可達 3.33%、3 個月期年息 3%。

新光銀行「好利滿溢」新資金或是以新台幣換匯，單筆存滿 5000 美元，存款年息 2.25%，如選擇把新台幣定存解約轉存美元，存滿 5000 美元、3 個月期存款年息 2.3%，存滿 3 萬美元，存款年息可加碼至 2.35%。

土地銀行新出爐的美元定存方案，不論新舊資金，單筆存滿 5 萬美元即可享有 3 個月期 2.1% 存款年息；舊存戶將新台幣定存解約轉存美元，利率可加碼至 2.15%。

對於資金不多，也想參與美元定存，臨櫃存滿 5000 美元、網銀辦理存滿 1000 美元，也可享有 3 個月以上年利率 2.05%。