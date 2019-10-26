美中將敲定部分協議、英脫歐再生變數、鴻海集團加碼投資台灣 本周重要大事回顧

美中貿易戰新進展，美國貿易代表署 (USTR) 表示，雙方將敲定部分協議內容，而英國脫歐大限將至，英國國會否決立法時程，脫歐時程再生變數，國內方面，鴻海集團旗下鴻佰、代工大廠英業達宣布將擴大投資台灣，而 9 月失業率來到 3.8%，創 3 個月來低點，台股本周大漲 115.9 點，漲幅 1.04%，來到 11296.12 點，一度上攻 11300 點關卡，以下是本周重要大事回顧：

貿易戰新進展 美中即將敲定部分協議內容

美國貿易代表署 (USTR) 周五 (25 日) 表示，美中高層級談判已取得進展，並且即將敲定第一階段協議文本的部分內容，而美中高層包含中國國務院副總理劉鶴、美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 和財政部長梅努欽舉行電話會議後。

美國貿易代表署進一步表示，高層級代表將在不久後再度舉行電話會談，而這也是歷經長達 18 個月的貿易談判後，美中兩國達成口頭上的第一階段協議。

美國總統川普周二 (22 日) 也透露，美中貿易協議進展順利，中國不得不達成協議，因為中國供應鏈正在崩潰。

10/31 脫歐大限將至 英國會否決立法時程表

英國脫歐大限 10 月 31 日即將到來，英國國會周二 (22 日) 二讀英國首相強生 (Boris Johnson) 的《脫歐協議法》(WAB) 版本，最終英國國會議員以 322 票比 308 票反對在有限時間內，審查長達百頁的《脫歐協議法》，否決立法時程表動議，表示需要更多時間審議脫歐立法，也幾乎肯定英國不會在 10 月 31 日離開歐盟。

脫歐協議需經英國國會批准方可實行，但要落實這條協議前，必須通過《脫歐協議法》，英國首相強生對此表示，他將暫停這項立法，直到與歐盟領導人進行討論。

IMF 下修今、明兩年亞太地區 GDP 年增率至 5% 及 5.1%

國際貨幣基金組織 (IMF) 周二 (22 日) 公布《亞太地區經濟展望》，下修今、明兩年亞洲經濟成長預測，IMF 預計 2019 年亞洲經濟成長為 5%，較 4 月時下修 0.4 個百分點、預計 2020 年亞洲經濟成長為 5.1%，也較 4 月時下修 0.3 個百分點，創下自 2008 年全球金融危機以來的最慢成長幅度。

IMF 報告內容指出，全球政策不確定性、貿易保護主義和主要貿易夥伴經濟成長減緩等不利因素，正影響著亞太地區的投資力道以及經濟成長。

鴻海集團、英業達宣布加碼台灣

鴻海集團加碼台灣，旗下鴻佰周三 (23 日) 宣布，將於桃園蘆竹南青廠擴產，高階伺服器產能將倍增，並配合現有的新北土城總部、桃園大園廠，生產少量多樣化產品。

鴻佰產品主要為高性能與高附加價值的伺服器與存儲設備、繪圖顯示卡等，目前大園廠產能已滿載，因此啟動擴產計畫，南青廠預計將擴大原有產能 1 倍以上。

另一方面，投資台灣事務所周四 (24 日) 也通過電子代工大廠英業達投資案，將斥資逾 48 億元回台擴建既有龜山與大溪廠房，投入高額研發經費，布局物聯網、大數據及雲端等三大面向，致力擴大產品線陣容，預估這次回台投資將可新增高達 1526 個本國就業機會。

統計至今，已有 149 家響應回台投資，總金額達 6223 億元，預估可創造 5.5 萬個就業機會。

9 月失業率 3.8% 創 3 個月來低點

主計總處周二 (22 日) 公布 9 月失業率為 3.80%，月減 0.09 個百分點，為 3 個月來相對低點，顯示畢業季季節性的因素淡化，但相比鄰近國家 (地區) 仍高，經調整季節變動因素後，9 月失業率 3.74%，較上月微幅上升 0.01 個百分點，累計前 3 季失業率平均為 3.73%，較去年同期略升 0.02 個百分點。

主計總處指出，9 月失業人數為 45 萬 5000 人，較上月減少 1 萬 1000 人，其中，因應屆畢業生陸續找到工作，初次尋職失業者減少 5000 人，因季節性或臨時性工作結束而失業者也減 5000 人。

與好樂迪合併遭公平會四度擋下 錢櫃提行政訴訟

國內二大連鎖 KTV 錢櫃、好樂迪合併案 8 月 21 日遭公平交易委員會宣布禁止，也是第 4 次宣告失敗，錢櫃周一 (21 日) 宣布，將向台北高等行政法院提起行政訴訟。

錢櫃指出，公平會 8 月 21 日宣布依公平交易法第 13 條第 1 項規定，禁止錢櫃與好樂迪結合案，在審酌其禁止理由的產品市場及地理市場後，認為並未符合市場實際情形，因此，將向台北高等行政法院提起行政訴訟。

錢櫃董事長練台生日前表示，近 10 年都有新同業加入市場，錢櫃並未影響市場競爭，且與好樂迪企業品牌形象和服務完全不同，不論是否可成功合併，明年都規劃讓錢櫃上市。

桃機再出包 中油人員未依 SOP 作業 虎航漏油停機檢修

桃園國際機場再傳地面安全事件，周二 (22 日) 一架虎航客機晚間在停機坪準備補充油料時，中油人員疑未遵守標準作業流程，導致加油孔出現漏油，所幸及時發現，緊急停機檢修，這已經是中油今年第 3 度出包。

據了解，桃機周二晚間 10 點左右，虎航客機進行加油作業時，機務人員通報漏油，由於外觀察覺不出異狀，經機務認定是機械故障，但由於飛機機械相當精密，加油孔不會無故故障，進一步調閱監視影像才發現，中油作業人員未遵照 SOP，沒將油管先拆掉就移動車子，造成油管拉扯加油孔出現漏油情況。

桃機今年以來共發生 5 起地安事件，分別是中油 2 起、桃勤 2 起及長勤 1 起，但根據國際規定，機場每 10 萬架次不能高於 2 起地安事故，桃機今年已經超標。

傳涉內線交易 東鹼總經理職務由董座暫代 文曄配合檢調調查

東鹼傳出涉及內線交易，外傳台北地檢署周五 (25 日) 搜索東鹼公司及涉案人住處等地，約談總經理傅春生等 5 人到案，對此，東鹼回應，檢調機關並未到公司搜索，且營運不受影響，將全力配合調查，傅春生即日起暫停職務，由董事長陳榮元暫代。

東鹼蘇澳廠區硫酸鉀廠因被發現有鹽酸氣洩漏等違規情事，遭宜蘭縣環保局以操作許可證不符為由，裁罰超過 400 萬元，並從去年 10 月起勒令停工，並於今年 5 月重新獲環保局核發粉狀鉀肥製造程序操作許可證，工廠已恢復生產。

另一方面，台北地檢署周四 (24 日) 指出，文曄資深協理楊富巖與 6 名文曄及宣昶的員工，在公告併購宣昶訊息前，即通知親友進場買股，消息公告後，待股價大漲再從中套利，其中，宣昶董事孔繁仁不法獲利數百萬元，而宣昶獨董戴盛世等人，犯罪所得落在 10-100 萬元間。

對此，文曄表示，將全力配合檢調機關調查，並指出，檢調機關周四 (24 日) 並未前往公司進行搜索，且資深協理楊富巖並未買賣宣昶股票。