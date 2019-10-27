瑞銀調查：台灣投資憂心未來景氣 樂觀情緒下滑

瑞銀財富管理針對全球高淨值投資者與企業家進行最新調查，台灣富裕投資者對未來全球經濟樂觀情緒降至 48%，低於全球 (53%)、亞洲 (68%) 平均值，而最讓富豪擔憂的主要是，擔憂長期經濟競爭力 (52%) 與全球貿易衝突 (49%) 與政治環境 (45%)。

瑞銀財富管理客戶策略辦公室針對全球高淨值投資者及企業家進行最新季度全球投資者情緒調查，其中台灣有超過 200 名富裕投資者受訪。

調查指出，台灣富裕投資者對於未來 12 個月全球經濟樂觀情緒呈現下滑至 48%，而最讓投資人擔心的是，長期經濟競爭力 (52%)、全球貿易衝突 (49%) 和政治環境 (45%)。

也因為擔憂未來大環境不確定性，因此讓投資人出現「現金為王」的想法，調查指出，台灣富裕投資者在現金或現金等價物的投資組合的比例微升 1 個百分點達 32%，且比重高於全球投資者占比 27%。

面對持續多時的環球貿易摩擦，46% 台灣投資者選擇平衡貨幣風險、46% 選擇增加現金配置、30% 選擇增加對沖、35% 選擇出售股票，僅 17% 維持不變投資計劃。

調查發現，對台灣富裕投資者而言，最感興趣的投資領域包含創造收益或收入 (58%)、長期投資主題 (56%) 與可持續投資 (55%)；創造收益或收入則包含增持優質高息股，增持高收益或新興市場債券和增持加強收益的結構型策略。

相較於台灣富裕投資者對未來的悲觀，亞洲投資者第 3 季的經濟樂觀情緒則逆轉反彈，相較第 2 季 60% 的受訪者對該地區的經濟感到樂觀，第 3 季上升至 68%。

而投資情緒反彈也反映在風險性資產配置上，其中看多國內股票的受訪者比例從 56% 升至 61%，但現金持有量也增加 2 個百分點達到 34%，在所有地區當中排名第一。

