美股盤後 — 英特爾衝鋒大漲 那斯達克100刷歷史新高 標普創歷史次高

週五 (25 日) 受益於英特爾等強勁財報，以及美中接近完成第一階段協議文本內容的好消息帶動下，提振華爾街市場情緒，美股四大指數收漲。

週五漲幅主要由科技股主導，標普 500 指數週五一步之遙，僅次於 7 月 26 日刷下的歷史高點 3025.86 點，那斯達克 100 指數更刷下歷史新高，英特爾、蘋果、Charter 通信、微軟、特斯拉與 Nvidia 共同帶動下貢獻該指數超過 48 點漲幅。

週五 (25 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 12.26 點，或 0.41%，收 3022.55 點。

那斯達克指數上漲 57.32 點，或 0.70%，收 8243.12 點。

美股道瓊指數上漲 152.53 點，或 0.57%，收 26958.06 點。

費城半導體指數上漲 33.16 點，或 2.05%，收 1648.67 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊收漲，資訊科技漲幅最大 (1.20%)、材料 (1.04%) 與能源 (0.77%) 板塊次之；房地產跌幅最高 (1.30%)，其次為公用事業 (1.09%) 與必需消費品 (0.53%)。(圖片：Finviz)

英特爾 (INTC-US) 資料中心營收意外回溫，促使其營收、獲利、財測皆超出市場預期，其股價飆漲 8.10% 至每股 56.46 美元。

美光 (MU-US) 上漲 1.97%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 3.90%；AMD (AMD-US) 上漲 3.12%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.49%；博通 (AVGO) 上漲 2.66%。

財報獲利罕見下滑，亞馬遜 (AMZN-US) 成為尖牙股唯一獨跌個股，週五其股價下滑 1.09%。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.23%；Netflix (NFLX-US) 上漲 1.96%；臉書 (FB-US) 上漲 0.81%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.41%。

台股 ADR 方面。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.35%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.78%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.44%；聯電 ADR (UMC-US) 持平。

金融股集體上揚。摩根士丹利 (MS-US) 上漲 1.33%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.92%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.80%。

華爾街分析

美國貿易代表署 (USTR) 釋出好消息，美中高層級談判已取得進展，並且即將敲定第一階段協議文本的部分內容。

Invesco 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 表示：「貿易進展、樂觀財報以及聯準會 (Fed) 下週再降息的預期，都是推動股市上漲的關鍵因素。這是一個非常有力的三連擊。好消息是，投資者不會讓幾次高調的財報失誤左右他們對總體事實的評估。」

紐約梅隆銀行策略師 Alicia Levin 指出：「今日走勢是由於市場預期將與中國達成一項貿易協議，該協議實際上可能會取消 12 月 15 日的關稅——這是中國的一個關鍵需求。目前，市場情緒正在改善，但如果 12 月 15 日的關稅依然存在，2020 年的財測就有風險。」

美國投行 Jefferies 分析師 Christopher Wood 於今日的電話會議中表示，如果美中達成貿易協議，現有關稅可能會意外下降，從而推動全球股市上漲。

Christopher Wood 說：「幾乎沒有人料到會這樣，但這是理應是達成協議的事情，因為關稅是川普政府在談判中發揮槓桿作用而制定的。」

FactSet 數據顯示，到目前為止，在標普 500 強公司中，有超過 38% 企業公布第三季的財報。在這些公司中，有 78% 超出了分析師的預期。

Canaccord Genuity 首席市場策略師 Tony Dwyer 在一份報告中寫道：「如果說 2018 年的聯準會升息和貿易戰的惡化，導致 2019 年的經濟數據疲軟，那麼更低利率和更溫和貿易言論也應該有助於經濟和獲益。」

Baird 投資策略師 Willie Delwiche 表示：「今日沒有太多宏觀新聞，但已有具體財報消息，聯準會在下週公布利率會議結果，但回過頭來看看，標普 500 指數的情況，本月早些時候它有可能崩跌，但它沒有。事實就是，改善的第一步就是盤勢沒有惡化。」