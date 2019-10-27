〈工業技術資訊月刊〉楊振通　傳承核心技術 孕育本土電網人才

身為亞力電機集團總裁兼創辦人，楊振通除了打造公司成為台灣最重要的重電產品生產商，50 多年來，亞力伴隨台灣電力發展，成為經濟成長的重要推手；同時更以民間身分，參與多項配電盤 CNS 國家標準制定，推動技職證照與電機產品認證，對台灣電機產業貢獻之卓越，榮膺工研院新科院士。

亞力電機集團總裁 楊振通

亞力電機集團總裁楊振通的名片很有趣，職稱除了印著「集團總裁」之外，名字末尾他還加上 4 個字：電機技師。

這位以「電機技師」為榮的大企業家，正是當年隱身幕後，默默協助政府推動電機類甲級、乙級、丙級技術士規範的關鍵人物。除了積極參與職訓工作外，楊振通還親自擔任高工技藝競賽、國際技能競賽工業配線工評審乙級審判長，說他是配電盤師傅中的師父、電機技師的先進，一點也不為過。

做事認真嚴謹 創業貴人提攜

雖然已年近 8 旬，楊振通依舊神采奕奕，受訪前他已詳細寫下訪綱上的所有問題，直到採訪前最後一刻，他還待在辦公室內親筆補充不足的地方。從這些小細節，就能看出他做事認真、嚴謹的一面。

創辦亞力電機之前，楊振通是中華電線電纜技術課長及電氣負責人，「當時台灣的工廠、大樓、住家，所有開關都是閘刀開關加保險絲，電氣室更是閒人莫進！」楊振通回憶道。而配電盤就是將開關與斷路器設備、測量儀表、保護電驛和輔助設備組裝在金屬櫃中集中成套的重要設備。

老家在台南歸仁的楊振通，生在戰後物資貧乏的年代，他靠著苦讀考上台北工專（今國立台北科技大學前身），就讀三專部電機科電力組；畢業後昔日同窗在日商服務，預見台灣工業將起飛，便力邀他創業。

看好台灣電力成長與配電盤的安全需求，楊振通離開老東家創業，這番遠見也獲得中華電線電纜的老闆賞識，轉投資亞力電機，就連太平洋電線電纜、華新麗華集團也加入投資亞力的行列。尤其是擔任華新麗華電線電纜總經理兼創辦人焦廷標先生，提供華新麗華的閒置土地給亞力電機蓋廠房，讓亞力電機得以快速成長茁壯，因此早在大同公司、士林電機之前，亞力電機就已經是台灣從事配電盤生產的主力廠商，「亞力電機向士林、大同買變壓器後，他們還反過來跟我們買配電盤，」楊振通笑言。

聚焦重電機市場 積極培養技職人才

在技職人才的培養上，楊振通從不懼怕培養出來的人才外流，因為在競爭中帶領亞力電機往高處爬，才是他的真本事。楊振通表示，「我們最早引進日本三菱的配電器材，組裝配電盤，1970 年大阪萬國博覽會時，我看到三菱電機的產品相當先進，因此也促使亞力逐漸往高規格產品布局。」

事實上，台灣 1970 年代開始經濟起飛，紡織廠林立，很多小廠自己接低壓配電盤就開工，而這些低壓電盤的供應商，很多都是亞力電機培養出來的人才。另一方面，亞力電機將產品聚焦在重電機領域，隨著政府推動十大建設，加速投資電力建設，亞力電機也成功打入中鋼、中油與電信局等國營事業；包括台電開始採用美規高壓裝甲閉鎖型配電盤時，亞力電機是當年唯一獨家供應台電的國內生產商。

所謂重電機，是指大電流、高電壓、大容量的電力設備，不僅安全性要求高，製造技術更需要長久經驗的累積。亞力電機為培養相關技術人才，除了響應政府技職政策，積極與高工建教合作外，當時楊振通在忙碌工作之餘，還親自到龍華科技大學任教，希望把自己當年在技職教育所培養出來的第一手經驗與態度，傳承給更多年輕的學子。

對於國內技職教育的相關議題，包括技職證照考試的制度、職訓體系、技職學制的發展，以及技職體系學生的國際競爭力等層面，楊振通不僅長期關注，更親身給予支持。

早在大同公司、士林電機之前，亞力電機就已經是台灣從事配電盤生產的主力廠商。圖為楊振通前往晶圓廠客戶處巡視配電模塑變壓器。（亞力電機集團提供）

主導國家標準制定 推動產品認證

此外，楊振通獲聘國家標準電機類審議委員多年，主導完成多項配電盤 CNS 國家標準，並擔任台灣區電機電子工業同業公會重電委員會副主任委員 30 多年，對重電產業貢獻良多。更重要的是，1979 年政府成立台灣大電力研究試驗中心時，他就參與籌備工作並連任董事至今，對國內重電產業發展貢獻卓著。

非行業中人或許不知道台灣大電力研究試驗中心，但它卻是協助重電產品國產化並提供外銷產品測試與認證的重要單位。同時，它也幫助政府執行電工法規，例如：屋內線路裝置規則第 401 條認證、電器產品法規驗證登錄、冷氣機及家用電器效率及安規試驗、電表檢定等等。

簡單來說，電機類設備需要技術人才、需要國家法規維護品質與安全，更需要產品測試與認證單位，楊振通在這三大產業配套環節全都積極參與。作為重電設備生產商，亞力電機本無必要協助國家推動產業人才、標準與認證，但正是楊振通秉持著大公無私的商道，讓亞力電機躍升為重電機產業的箇中翹楚，也促成國內重電機產業的蓬勃發展。

面對瞬息萬變的數位科技世代，楊振通認為重電機產品應結合 ICT 技術提高產品附加價值，贏回台灣重電機產業的國際競爭力。圖為楊振通巡視創新機電產業製造技術。（亞力電機集團提供）

期許求新求變 贏回國際競爭力

50 多年戮力在重電機的世界，楊振通不僅懂電、更善於用電。他表示，隨著時代演進與科技進步，分散式再生能源占比提高，電力調度挑戰越來越高。供電端有台電提供輸配電網強韌計畫，需求端也應配合，尤其電力設備的重電產品，更需要提升品質、安全、可靠、智慧化。他期待工研院能投入開發電力需求端的管理技術及應用服務，提升用電效率；產業界電力工程人才奇缺，也盼工研院能培養相關人才，為智慧電力新世代添新血。

面對瞬息萬變的數位科技世代，楊振通指出，電力電子與資通訊（ICT）是台灣的強項，而電力與重電設備作為國家基礎建設之一，政府積極推動智慧電網、智慧電表、智慧變電所、配電自動化，重電機產品也應求新求變，提供對應的智慧型產品，結合 ICT 技術提高產品附加價值，贏回台灣重電機產業的國際競爭力。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 334 期 2019 年 10 月號，未經授權不得轉載。