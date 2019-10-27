〈觀察〉電商業雙11大檔龍爭虎鬥 二大關鍵將決定誰能勝出

9 月以來進入年度消費旺季，先由百貨周年慶領頭，接著電商業者推出一波又一波大檔期，有電商業者甚至設下「倍增」目標，不過，今年可看到雙 11 戰線拉長，且有多個國外新業者加入，顯然競爭一年比一年激烈，其中關鍵決勝點將是如何導入新科技，及更積極的跨平台結盟展現商品優勢，當然，物流速度、商品價格和後台服務等，仍是勝出的必要條件。

淘寶近日趕在雙 11 前讓新電商平台淘寶台灣上線，國外業者 eBay 和日本樂天透過與露天拍賣合作，也首度加入台灣雙 11 的戰局，市場競爭更加白熱化，即便雙 11 購物節通常是 11 月 11 日當天進行，為了讓消費熱度延燒，業者不斷擴大戰線，從去年延長到 11 月上旬進行到 11 月中旬外，今年更是提前到 10 月下旬。

例如，網家 (8044-TW) 旗下的 pchome、蝦皮購物 10 月 24 日開跑，生活市集首波暖身活動也提前到 10 月 21 日，各大業者在此之前，也陸續進行 99 購物節與百貨周年慶搶市。

即便前哨戰提前開打，多家電商平台今年還擴大銷售戰線，創業家首度自前導期間攜手異業夥伴串聯食衣住行生活圈，露天拍賣甚至首度將合作夥伴 eBay 和日本樂天找來一起進行雙 11，一口氣使商品豐富度大增，而淘寶則趕在雙 11 前推淘寶台灣新平台，希望以更接地氣的服務在台灣電商市場進一步擴大市占。

可看到，多家業者均運用異業結盟、甚至是集團的力量來因應，即便在這樣高度競爭環境下，網家還是喊出今年雙 11 檔期營業額要倍增的高目標，關鍵就在科技的導入。

過去一年中，可看到蝦皮購物拓展了各種 in-app 遊戲，至今已創造超過 15 種 in-app 遊戲，據蝦皮統計，「蝦搖一波」目前已創造超過 7 億的遊戲人次，顯示更具互動式的購物體驗，可有效導入客流。

因此，蝦皮今年雙 11 大檔積極在互動性上加以著墨，例如，今年在「蝦搖一波」中設置了小組遊戲模式，與朋友一起進行遊戲時即可獲得更多的獎勵，而全新的「蝦皮動態」功能也於雙 11 前夕搶先上線，用戶可藉此追蹤朋友、賣家和品牌等。

網家則是將今年視為科技戰，從前端的推薦選品到後端的金物流服務，全都透過 AI 大數據運算，並建立熱銷選品模型、最適化信用卡推薦、智慧推薦物流包裝，啟動戰情觀測 2.0 版則可隨時掌握銷售數據，並應變調度各種能量分配，至於串連 15 家物流伙伴的運籌中心，可即時掌握物流運能。

此外，網家最新宣示將以「ONE PChome」做為此次作戰策略，也就是─啟動超過千萬會員的帳號直通功能，並以 P 幣串接多元通路，全力發揮點數生態圈的影響力；至於國內另外一家大型平台 momo 富邦媒 (8454-TW)，也將在下周宣布今年的規劃，值得拭目以待。

整體來看，每年的雙 11 檔期規模越來越大，有更多的業者加入，以即各種科技的新應用等，同時，在人手一機的時代預料可吸引更多新來客，不過，如何在此環境中脫穎而出成為電商界的贏家，在人流、物流、數據分析等管控以及和客戶的密切互動，勢必都要下足苦心。