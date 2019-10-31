投資者表決情況出爐！TON確定延至明年 4 月上線

外媒《Coindesk》消息指出，Telegram 日前致函投資者表示，經過兩組投資者投票表決後，絕大部分的投資者均同意延遲旗下區塊鏈 TON 的上線日程，而非選擇讓 Telegram 退還 77% 的資金。

Telegram 在信中表示，「很高興通知您，我們已向預售和 A 輪融資的多數投資者取得同意『將 TON 網絡的上線截止日期延長到 2020 年 4 月 30 日』。非常感謝大家的支持。」

一位匿名投資者表示，「儘管我們認定 Telegram 將無法跟 SEC 達成共識，但我們還是願意選擇等待」。他認為，Telegram 的監管鬥爭勝算不多，也將隨之失去巨大的市場，例如：美國、俄羅斯、中國以及部分歐洲國家。不過，作為第一輪投資者，他當時以每枚 37 美分的價格購買了 Gram 代幣，也還希望能從這項投資中獲利，推測 TON 仍將在部分國家推出。

區塊客過去報導，Telegram 原定於 10 月下旬上線 TON 網絡、Gram 代幣，但礙於 SEC 在臨上線之前對 Telegram 提出「非法銷售證券」的指控，而導致這一目標無法實現，因此才希望兩輪融資的投資者（分別於 2018 年 2 月和 2018 年 3 月參與募資的投資者）能分組投票表決，以決定是否延期上線。

對此，Telegram 聲明，「如果只有一組投資者同意延期，則該小組的購買協議將被保留，而另一組投資者的協議將被終止。在這種情況下，我們建議對現有的購買協議條款進行某些有限的修改，以反映出網絡上線之時，將會有較少量 Gram 發行及流通的事實（因部分購買協議被終止）。」

據悉，投票表決的方式是：第二輪投資者必須簽署一份同意書，而若有投資者選擇不簽署，將可取回「大約 77％」的資金。另外，第一輪的投資者則將由 Telegram 個別聯繫詢問意願。

這篇文章 投資者表決情況出爐！TON 確定延至明年 4 月上線 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』