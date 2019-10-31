為了迎接明年 1 月上路的《密碼法》，中國當局現正迅速採取「親區塊鏈」的立場。中國區塊鏈媒體《cnLedger》今（28）日稍早在推特上發布貼文指出，網傳官員們已紛紛刪除多篇將「區塊鏈稱為騙局」的貼文。

中國國家主席習近平 10 月 24 日表態，「中國要把區塊鏈作為核心技術、自主創新的重要突破口，加速推動區塊鏈技術和產業創新發展」。根據《cnLedger》的說法，為了順應高層的最新政策，中國大型社交媒體平台已經開始在審查「反區塊鏈」的情緒，「宣稱區塊鏈技術是騙局的文章現已被禁止」。

《cnLedger》指出，中國當局這次轉態頗具諷刺意味，過去中國各大社交平台總是設法刪除有關「區塊鏈」和「加密貨幣」的貼文。

得益於中國政府最新的國家戰略，過去受北京嚴格審查的區塊鏈平台波場（Tron），僅在 24 小時內，其原生代幣 TRX 就上漲超過 25％。

在進一步的發展中，cnLedger 補充道，中國蘋果 App Store 中下載量最多的應用程式「學習強國」並已上線《區塊鏈技術入門》影片學習課程，共有 25 集，內容主要包括區塊鏈初步介紹、區塊鏈中的共識協議、比特幣初步解析、以太坊與智能合約初步解析、區塊鏈性能提升、區塊鏈的安全性、區塊鏈與大數據等方面的基礎知識，以及通過對區塊鏈實例的深入分析和具體的編程代碼示例。

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這篇文章 迎接《密碼法》明年上路，中國當局疑似「禁止網民批評區塊鏈」 最早出現於 區塊客。

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