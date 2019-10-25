這3大央行想要獨善其身 無奈離QE僅一步之遙

全球這三大央行在不必採取非常規措施的情況下，度過了 2008 年的全球金融危機，但現在卻面臨著如果經濟狀況惡化，他們卻可能別無選擇的困境。

對於南韓、澳洲和紐西蘭的決策者來說，這是一個發人深省的前景，這些經濟體與中國緊密的貿易夥伴關係在 2008-09 年保護了它們。

為了刺激經濟成長和重燃通膨，三國均已將利率降至紀錄低點。但到目前為止，冷淡的反應加劇了人們的預期，即他們將不可避免地追隨聯準會、歐洲央行和日本銀行的量化寬鬆政策腳步。

AMP Capital Investors 首席經濟學家 Shane Oliver 表示：「目前，至少其中一家央行採取量化寬鬆的可能性很高。」「央行有任務目標，當他們沒有實現這些目標時，他們必須做些事情。量化寬鬆是他們可以做的。」他在去年年底最準確地預測了澳洲將在 2019 年恢復寬鬆。

南韓央行、澳洲和紐西蘭央行的官員公開承認，他們正在考慮非常規措施的選擇，但也明確表示他們也是不得已而為之。

上周在華盛頓，澳洲央行總裁 Philip Lowe 在官員、經濟學家和投資者雲集的會議上反駁了關於在本國不可避免地採取非常規政策的建議。

「我認為假設我們為了讓通膨回歸目標以及讓成長回歸趨勢水平還有更多工作要做，這是不正確的。」他在國際貨幣基金組織年會的一場會議上稱。

澳洲央行委員會在 8 月份的會議上首次對非常規選項進行了正式討論，成員們回顧了海外同行的經驗。關鍵主題是負利率、前瞻性指導，通過購買債券降低無風險利率，向銀行提供長期資金以支持信貸創造，購買私營部門資產和貨幣市場干預。

紐西蘭則略顯得不那麼有所保留，尤其是在 8 月降息 50 個基點的措施震驚市場之後。紐西蘭央行表示，一切可能性都不能排除。

首爾的情況也類似。南韓央行總裁李柱烈在本月降息至紀錄新低後堅持認為，南韓目前不需要採取非常規措施來支持成長和價格。但他補充稱，南韓央行還在研究回旋餘地一旦縮小情況下的可替代選項，暗示量化寬鬆之類的工具可能會占有一席之地。

儘管經濟學家認為在發生衝擊或金融危機時購買債券是有好處的，但購買債券以刺激經濟並提高投資者風險承受能力的好處還不太清晰，尤其是當長期殖利率已經很低時。

新榮證券固定收益策略師 Cho Yong-gu 對當前條件下購買債券的優勢表示懷疑：「在艱難的經濟環境下，南韓的殖利率曲線長期趨平。」「我們質疑這樣做是否有意義是合情合理的。」

由於澳洲央行現金利率為 0.75%，紐西蘭為 1%，南韓為 1.25%，採取常規行動的空間正在縮小。鑒於國際貨幣基金組織預計全球經濟成長將創下金融危機以來最弱水平，南韓、澳洲和紐西蘭等小型開放經濟體很容易遭受某種形式的離岸動盪衝擊。

標普亞太區首席經濟學家 Shaun Roache 表示：「不可否認，這些國家已經沒有足夠的空間來正常應對全球衝擊，」

在 9 月份消費者價格首次出現下降之後，南韓央行上周下調了利率。本月前 20 天，出口下降 20%。

澳洲央行本月也下調了利率，使自 6 月以來的總降息幅度達到 75 個基點。然而，主要銀行只將總數的四分之三轉嫁給了抵押人。

Lowe 估計澳洲的利率下限大致相當於加拿大央行、英國央行和聯準會所達到的水平：0.25-0.5%。

對於 AMP 的 Oliver 來說，澳洲量化寬鬆的邏輯是失業和就業不足率在 13.5%，Philip Lowe 希望將工資成長提高到 3%。他指出，然而在美國，失業和就業不足率降到 6.9%，才實現了這樣的薪資增幅。

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