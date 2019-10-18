澳洲央行總裁：實施負利率的可能性極低

澳洲央行總裁 Philip Lowe 週四 (17 日) 表示，降息正在支持澳洲的經濟和房市，但澳洲最終實施負利率刺激的「可能性極低」。

Lowe 在出席 IMF 的年度會議上表示，僅降低利率不一定能夠促進投資，這並不是正確的假設，他不認為為了恢復通膨及經濟成長，央行需要做過多的事情。

他說：「我不會去推測澳洲使用負利率或者量化寬鬆的機率有多大，我只能說，我國極為不可能去使用負利率。」

他強調，澳洲經濟去年經歷了一些困難，但現在情況是在逐漸好轉的，這也要歸因於低利率正在起作用。他相信，澳洲很可能在明年看到經濟回歸到趨勢上升，這也是好事。

澳洲央行自 6 月以來已經 3 度降息，利率在 10 月初來到歷史低點 0.75%。

Lowe 指出，澳洲的降息及政府的減稅措施正發揮作用，支持了國內經濟與房地產市場的復甦。

儘管 Lowe 認為，實施負利率的可能性極低，不過並不表示澳洲央行不會繼續寬鬆。此前他向議會表示，如有必要，央行準備採取「非常規政策」，包括將利率降至零或進行量化寬鬆。

本週早前市場預期，澳洲央行 11 月降息的機率為 59%，不過在週四發布了優於預期的就業報告後，此一數字已降到 24%。

澳洲 9 月的失業率降至 5.2%，較央行目標的 4.5% 仍屬偏高。