向川普服軟？南韓財長：將放棄WTO的開發中國家地位

南韓財政部長洪南基週五 (25 日) 表示，有鑑於南韓的全球經濟地位已經提高，南韓將不再尋求於世界貿易組織 (WTO) 未來的談判中，保留開發中國家的特殊待遇。

WTO 允許那些擁有開發中國家地位的國家，在執行貿易協議等方面享受更長的過渡期。

今年 7 月，美國總統川普向 WTO 施壓，要求改變指定開發中國家的方式，並指責一些已躋身世界最富裕經濟體的國家，仍在濫用 WTO 開發中國家地位，南韓是其中之一。南韓利用此一地位以保護農業，對進口稻米徵收 500% 以上的關稅。

自 1995 年 WTO 成立以來，南韓一直居於開發中國家。洪南基週五在全國電視講話中表示，南韓很難再被公認為國際社會中的發展中國家，因此會尋求放棄。他強調，在未來 WTO 談判中，政府將竭盡所能，在水稻等敏感農業地區提供最大的保護。

南韓仁荷大學國際貿易學教授 Cheong In-kyo 表示，南韓做此決定，是川普向中國施壓的勝利，如今中國現在有更少的理由堅持他們在發展中國家的地位。

今年 7 月川普警告會單方面採取行動，他點名的經濟體包括中國、汶萊、香港、科威特、澳門、卡達、新加坡、阿拉伯聯合大公國、墨西哥、土耳其和南韓等，此後新加坡表示，將不會尋求談判地位賦予的特權。