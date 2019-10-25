美中再談農產品採購 傳中方開交換條件：取消關稅

根據路透社報導，美國和中國的高級貿易官員於週五討論兩國之間的價值 1560 億美元的關稅計畫。

中國意圖購買更多來自美國的農產品，而作為回報，北京當局將要求美國取消現行該國對中國課徵的進口關稅。

美國貿易代表 Robert Lighthizer、美國財政部長 Steven Mnuchin 和中國國務院副總理劉鶴將透過電話達成共識。

到目前為止，川普只同意取消 10 月 15 日對價值 2500 億美元的中國商品課徵 25％關稅的措施。

而預期北京當局會進一步要求華府放棄在 12 月 15 日對價值 1560 億美元的中國商品加徵關稅的計劃。其中涉及了手機、筆記型電腦和玩具等商品。

消息人士稱，北京更希望美國取消 9 月 1 日針對 1250 億美元中國商品徵收 15% 關稅的計畫。

美國企業公共政策研究所（American Enterprise Institute）的學者暨中國專家 Derek Scissors 說，10 月初會談的最初目標是敲定有關智慧財產產權、農業和市場准入等議題，並為推遲 12 月 15 日關稅的延期談判預做準備。

美國財政部長 Steven Mnuchin 上週表示，尚未就 12 月 15 日的關稅做出任何決定，但他補充說：「隨著對話的持續進行，我們將解決此問題。」

中國的消息人士指出，如果美國同意取消關稅計畫，北京將反過來免除某些針對美國農產品的關稅，包括大豆、小麥和玉米。並獲得先前在清單中購買產品時已經支付的關稅回報。

然而中國最終的購買金額尚不確定。據消息，中國的報價將以每年 200 億美元左右開始，然而隨著時間推移，此一報價可能會提升。購買金額也將取決於市場條件和價格。

Lighthizer 強調，中國同意取消對美國轉基因作物和其他食品安全關稅的限制，而這可能也對未來美國向中國出口價值更高的農產品鋪路。

儘管美國中已進入談判階段，以解決美國對其貿易和智慧財產權慣例的不滿。但迄今為止，美國尚未能促使由中國主導的經濟模式產生重大變化。

本月初步達成共識的第 1 階段協議將緩解市場的緊張局勢並提供一定程度穩定性，但預計將無法解決美國對中國盜取智慧財產產權和被迫轉讓技術等諸多埋怨。

根據消息，Mnuchin 和 Lighthizer 可能會在 11 月 3 日左右前往北京，進行進一步的面對面對話，以確定最終的協議。 然而美國財政部發言人表示，目前尚未計劃召開此類型的會議。