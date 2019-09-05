星巴克下調2020財測！股價下跌逾2%

星巴克 (SBUX-US) 在週三 (4 日) 公布了 2020 會計年度展望，由於財測低於市場預期，盤中跌幅一度超過 3%，截至目前為止，星巴克已經上漲 50%，市值約為 1160 億美元。

星巴克股價走勢 (圖片: AFP)

公司財務長 Pat Grismer 表示，一次性稅收優惠將成為 2020 會計年度盈利成長的主要阻力，預計每股盈利將低於「每年 10% 的持續成長模式」。

公司也表示將會在 2019 會計年度中回購價值約 20 億美元股票，而不是在 2020 年。

今年 7 月，星巴克曾在公布 Q3 亮麗的財報後，上修財測，且調高 2019 全年展望，因此投資人對於 2020 年星巴克疲弱前景相當驚訝。星巴克曾於去年 12 月預估 2020 年每股純益至少會成長 13%。

星巴克同時重申 2019 會計年度每股純益會落在 2.8 至 2.82 美元之間。

不過星巴克執行長 (Kevin Johnson) 曾與 8 月表示，星巴克看不出美國有經濟放緩的跡象，儘管目前投資人擔憂市場近期面臨經濟衰退。

晨星分析師 RJ Hottovy 表示，雖然星巴克這樣調整 EPS 可能會引起投資人擔心，不過星巴克核心業務的營運目標皆有達到，收入增長 7-9%，營業收入 8-10%，仍有望在 2020 年見到單位數的 EPS 增長。