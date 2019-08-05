台開花蓮新天堂樂園貨櫃星巴克 7月營收稱霸全台

鉅亨網記者張欽發 台北 2019年8月5號19點35分

台開 (2841-TW) 集團花蓮新天堂樂園今年暑假人潮不斷，台開今 (5) 日指出，假日單日人潮突破 3 萬人次，同時，園區內設立亞洲唯一的貨櫃星巴克， 7 月營收衝破 800 萬元，為全台星巴克營業門市之冠，更創去年 9 月開幕以來的單月新高紀錄。

台開總經理羅濟淇表示，今年下半年將先推出花蓮「新天堂樂園 2」旅館，是邱復生接任台開董事長 10 年以來，首度對手中資產進行加值及活化。

台開強調，花蓮新天堂樂園自去年底營運以來，累計總造訪人次超過 225 萬人次，除春節 9 天連假破 50 萬人次外，目前每月平均人流約 30-40 萬人次左右，暑假假日單日人潮突破 3 萬人次。

台開分析，花蓮新天堂樂園的高人潮，除貨櫃星巴克為熱門朝聖打卡景點、吳寶春麵包店磁吸人潮，香港糖朝、品牌潮店等陸續進駐開幕，均為人潮迭創新高的主因。



台開花蓮新天堂樂園園區內除剛開幕之吳寶春麵包店也是供不應求，專屬花蓮洄瀾獨家限定的「新天堂麵包」銷售夯，台開表示，宮廷鴨宴、正宗港點、香港甜品霸主的「香港糖朝」，在新天堂樂園規劃 3 個主題餐飲，營運總面積坪數超過 1000 坪。

台開集團表示，新天堂樂園是台開在花蓮打造的新市鎮，結合退休樂活、創意潮流，店家陸續進駐，晚上也有電影院、跳水台、餐廳等多元化運營，人潮商機可望持續成長。