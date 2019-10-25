威脅國家安全？美參議員促請對抖音進行調查

近日以來，中國抖音海外版 TikTok 持續遭受抨擊，多名人士指出該平台被用來審查政治抗議活動相關內容。如今又兩位美國高級參議員呼籲美國情報官對此平台進行調查，以防止可能對國家安全構成的任何威脅。

美國參議院民主黨領袖 Chuck Schumer 和參議員 Tom Cotton 在日前致信給美國國家情報總監 Joseph Maguire，促請針對 TikTok 的數據收集方法，以及中國政府是否對會審查美國人在該應用程式上的內容有任何發言權，他們擔憂抖音可能成為影響國外勢力的目標。

信中指出：「有鑑於這些擔憂，我們要求情報機構對在美國運營的 TikTok 和其他來自中國的內容平台可能構成的國家安全風險進行評估。」

TikTok 是一個影音共享應用程式，在美國地區的用戶數正迅速飆升，僅在美國地區，TikTok 的下載量就超過 1.1 億次。

TikTok 發言人回應表示：「除了重申 TikTok 致力於成為美國值得信賴和負責任的企業外，我們目前不會對此進一步發表任何評論。」

在先前，美國聯邦參議員 Marco Rubio 曾要求美國外來投資審查委員會 (CFIUS) 審查抖音 (TikTok) 母公司北京字節跳動 (Beijing ByteDance Technology Co.) 對 Musical.ly 的收購案，表示抖音很可能被中國政府用來進行敏感內容的審查。

「我將要求 CFIUS 審查抖音對 Musical.ly 的收購。有越來越多的證據表明，抖音在面向包括美國在內的西方市場時，正在針對符合中國共產黨政府指令的內容進行審查。」Rubio 說道。