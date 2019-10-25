阿里、騰訊請當心！人行數位人民幣將成史上最強競爭對手

藉著主宰中國線上支付行業而構建網上金融帝國的中國億萬富豪馬雲和馬化騰，或將面臨有史以來最為強大的競爭對手：中國人行 (PBoC)。

中國人行將於不久後推出數字人民幣，可能成為全球首家發行數字國家貨幣的主要央行，中國人行藉此向螞蟻金服的支付寶和騰訊控股的微信支付「立下戰書」，以期在中國 27 兆美元的線上支付產業分一杯羹。

全球主要央行們正在籌備的數位貨幣計劃 圖片：Bloomberg

在中國，借助智慧手機的電子支付使用極為普遍，從搭車、便利店購物，甚至到市場採買蔬菜，幾乎一切都能使用電子支付，而其中 94% 由上述兩家公司控制。然而，民營企業在關鍵行業占據主導地位，在當今的中國已變得愈發罕見，恐令科技行業巨頭的未來愈發艱難。由央行支持的數字錢包可能嚴重削弱螞蟻金服和騰訊的核心支付業務。

金融研究諮詢公司智堡創始人朱塵表示，人行不可能允許民營企業主導作為金融體系核心的支付系統，試圖重新獲得失去的影響力。他預計，中國人行可能會取得多達三分之一的支付業務，預計微信支付和支付寶將遭受重大沖擊。

對於央行數字貨幣會對現有企業產生哪些威脅目前尚不明確，包括公眾的接納意願和使用門檻等問題也尚不明朗。兩家公司的高管未公開對這一問題發表過評論，雖然螞蟻金服與監管層就此展開了合作。

人行尚未設定時間表或是執行計畫，但是人行官員講話暗示，推行方式可能是：消費者和企業在手機上下載一個數字錢包，然後通過商業銀行帳戶載入數字貨幣，類似於從自動取款機取款。隨後，他們便可像使用貨幣一樣收取和支付款項了。

這略微不同於現有的移動支付運作方式。但若官方數字貨幣獲得了接納，將有助於中國的監管機構更好地掌握貨幣供應。

通過移動支付方式進行的消費占到中國國內生產毛額的 16%，而在信用卡更受歡迎的美國和英國，這一比例還不到 1%。隨著中國基本實現零現金，政府把更多的焦點放在了運營這一業務的企業上。

中國人行行長易綱今年早些時候在一個會議上表示，那些大型高科技公司帶來了很多挑戰和金融風險。在這場遊戲中，贏家通吃，因此壟斷是一大挑戰。

朱塵解釋道，如果中國的監管機構認為線上支付行業在戰略上舉足輕重，那麼國家就會試圖控制至少三分之一的市場。支付功能對公眾而言用處太大了，為了贏得市場占有率，騰訊和支付寶投入數以十億計的資金。即便這一業務本身會導致虧損，即用戶免費使用，但銀行會收取費用，但是提供支付服務是令近 10 億用戶使用應用軟體的重要方式，這些應用能用來購買其他金融服務產品。

中國監管層已經限制了支付寶和微信支付利潤率最高的業務之一，即通過代管資金獲得利息，另外，中國人行還收回了清算和結算服務權限，要求所有第三方支付系統都要與網聯清算有限公司相連。這有效地制止了兩家公司發揮人行行長易綱所說的「第二家央行」的作用。

中國政府堅持要由國家控制構成系統性風險的重要行業，而金融業就是其中最重要的行業之一，易綱表示，央行和大型科技公司之間必須要有界限。

業界巨頭

螞蟻金服、騰訊拒絕就報導置評，而彭博就數字貨幣計畫通過傳真向中國人行尋求評論，但未收到回覆。

然而，要想推翻現有巨頭的地位並非易事。多年以來，用戶將銀行儲蓄卡與這些應用軟件相關聯，並進行日常支付，這些應用還有其他許多有用的功能。支付寶和微信支付各自在中國擁有超過 9 億的活躍用戶。

計畫當中比較簡單的部分是，數字貨幣可取代現金，這是防止洗錢的舉措之一，但是如果中國人行想要贏得更大的市場占有率，就必須搭建一個網絡，讓商戶願意直接接受該數字貨幣。幫助支付寶和微信支付與商戶實現聯通的 RiverPay 聯合創始人 Ryan Zheng 表示，這需要開展大量的工作。

中國人行面臨的風險是數字貨幣的接納度不高，進而導致聲譽受損。對於世界各地許多應對數字支付和數字貨幣影響的央行而言，這也是他們所擔心的問題。

但是聽一聽人行官員的表態就能明確一點，與其中牽涉的大問題相比，這些只是操作上的考量。

中國人行研究局局長王信今年在一個發布會上表示，貨幣的背後是利益、權力、國際政治和外交。如果支付工具可以發揮貨幣職能，那麼肯定會對法定貨幣產生影響，同時影響一國對貨幣和金融體系的管理方式。

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