〈分析〉人行推虛擬貨幣 與現金、第三方支付、比特幣有何異同？

今年 8 月初，中國人行 (PBoC) 指出將加速推動中國法定數位貨幣 (DCEP, Digital Currency Electronic Payment) 研發腳步，並研究中國國內外虛擬貨幣發展趨勢，同時加強網路金融風險監控。

而市場原以為中國人行 DCEP 還停留在概念階段，但在中國人行官員表示相關人員從去年已經開始開發相關系統，並進行封閉測試後，市場驚覺中國距離推出 DCEP 已不遠。

(圖片: AFP)

具體而言，中國人行在五年前就已開始進行虛擬貨幣的研究：

2014 年中國人行成立發行 DCEP 專門研究小組。

2015 年刊登一系列虛擬貨幣相關研究報告，並完成完成發行法定數位貨幣原型的修訂。

2016 年則確定將發行 DCEP，並啟動數位票據交易平台的封閉開發工作，並招募虛擬貨幣相關人才。

2017 年成功測試有關於區塊鏈的數位票據交易平台。

2018 年中國人行成立深圳金融科技有限公司，進行金融科技相關技術開發、諮詢、技術轉讓及服務等。

2019 年加快推動中國 DCEP 研發腳步。

而中國人行副行長范一飛指出 DCEP 在定位上，注重對現金 (M0) 的替代；營運方面，採用「央行 - 商業銀行」的雙層架構；技術上，考慮區塊鏈技術，不載入對履行貨幣職能不利的智慧合約；帳戶上，只對中國人行採實名制，對交易雙方外的其他實體採匿名制。

范一飛更指出隨著技術發展，各國央行發行 DCEP 是大勢所趨，央行在需要時可以將 DCEP 利率設為負值。

而 DCEP 負利率概念的實施，主要在於 DCEP 在目前的設計中不會產生利息，因此能刺激消費，或是更加活用 DCEP 創造貨幣乘數。在現今全球經濟一直無法有效回復到金融海嘯前的正常環境，因此負利率政策也是目前各主要央行採取的主流政策，所以中國人行認為應加速推動 DECP 的發展。

此外，范一飛表示中國人行將會引導持有人將 DCEP 應用於小額零售業務層面，並對其施以限額、大額需預約等限制。這是因為 DCEP 相較於銀行存款的安全性更高，可能會導致銀行業出現「存款搬家」的情況，進而影響金融體系的穩定性。

(圖片: AFP)

現金與人行 DCEP 之異同：

1. 相同處：

都是央行負債

都不向持有人付息

都具有匿名性

2. 相異處：

DCEP 不完全匿名，紙鈔完全匿名

DCEP 沒有印刷、運輸、保管及 ATM 製造與維護等成本

DCEP 可能會有相關 App 與銀行系統開發成本

DCEP 相對而言更方便攜帶

DCEP 使持有人無需前往銀行或 ATM，可以隨時隨地申請

(圖片: AFP)

第三方支付與人行 DCEP 之異同：

1. 相同處：

都是央行負債

第三方支付機構需向中國人行繳納的準備金率都是 100%

都是數位 M0

2. 相異處：

DCEP 由商業銀行或其他機構發行，而支付寶、微信支付等則是可看作第三方支付主體廠商發行

儘管第三方支付機構備付金與實物現金一樣皆為央行負債，但目前仍是有部分店家不接受支付寶、微信支付等電子支付，只接受現金，而推出 DCEP 則算法定貨幣，店家無法拒絕。

DCEP 交易資訊只對交易雙方和中國人行揭露，而第三方支付機構帳戶的資訊除交易雙方、中國人行外，第三方支付機構本身亦可掌握

DCEP 不需要網路就能支付

(圖片: AFP)

比特幣等虛擬貨幣與人行 DCEP 之異同：

1. 相同處：

都屬數位資產

都不向持有人支付利息



2. 相異處：

DCEP 的債務人是中國人行，而比特幣等虛擬貨幣沒有債務人

DCEP 的營運體系為中國人行主導，而比特幣等是去中心化管理

DCEP 不完全匿名，而比特幣等則是帳本不掌握持有人的真實身份

(圖片: AFP)

由於人行發行 DCEP 有降低反洗錢、反恐怖主義金流等需求，DCEP 必然與個人 的真實身份有一定的綁定。

因此，DCEP 可能需要一定程度的身份認證過程，但在由於經過個人身份認證，這當中也出現一定的機遇，如使用者可能不再需要前往銀行、證券公司等地點開戶，而只需提供自身持有 DCEP 的證明，即可驗證自己的身份，增加方便性。