美光推出新硬碟X100 迎戰英特爾資料中心固態硬碟

晶片大廠美光 (Micron)(MU-US) 週四 (24 日) 向競爭對手英特爾 (INTC-US) 下了戰帖，在今年在雙方合作近十多年之後，美光正式推出了專攻資料中心的新系列硬碟 X100，槓上才在上月推出資料中心固態硬碟 (SSD) 的英特爾。

美光股價走勢 (圖片: Investing)

美光推出的這款名為 X100 硬碟，可以直接插入伺服器，美光聲稱這款議碟比競爭對手英特爾處理速度更快，源於一項稱為 controller 的技術。

美光與英特爾從 2006 年開始合作，兩家公司聯合成立合資企業 Intel-Micron Flash Technologies(IMFT) 公司，專門製造 NAND Flash 快閃記憶體，並於去年開始，同意基於 3D NAND 記憶體發展第二代 3D XPoint 技術，但之後卻漸行漸遠，宣布分道揚鑣，由兩家公司各自進行，但目前英特爾卻傳出部分資料遭竊、並且告上美光員工涉案。

美光也在今年支付了英特爾 15 億美元的分手費，並承擔 IMFT 公司大約 10 億美元的債務，該交易將在本月完成，將使美光完全擁有原先與英特爾共同生產的美國猶他州的工廠生產控制，全以開發 3D XPoint 技術為主的第三代產品。

美光表示，這款使用最新晶片製作的硬碟，比起以前的固態硬碟還要快，引起了資料處理中心等企業的興趣，其中又以需要進行深度學習等演算工作的 AI 人工智慧軟體最引市場關注。

英特爾今年 9 月發布了 Optane DC 持續性記憶體 (DCPM) 的第二代，也公布新款資料中心固態硬碟 (SSD)。該硬碟基於 144 層四階儲存單元 (Quad Level Cell，QLC) NAND 快閃記憶體，旨在回應數據中心與電腦用戶在更多階儲存單元的技術需求。

而美光現在也正在進入市場，並與少數客戶進行了測試。

美光公司首席執行長 Sanjay Mehrotra 在舊金山的發布會上對美媒表示：「這僅是公司最初開始階段，顯示這些技術在廣泛部署之前確實需要很多年。」

自 Mehrotra 在 2017 年接任 CEO 以來，他的公司策略一直是增加存儲產品的數量，這些產品不僅包括商品記憶體晶片，還包括技術。他說，現在公司大約 50% 的存儲收入來自於記憶體晶片，在他剛接任時僅有 20%。