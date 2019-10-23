〈房產〉房貸利率走低加溫房市 近1年房貸族30-50歲占比最多

台灣央行今 (23) 日公布 9 月 5 大行庫新承做購屋貸款為 457.02 億元，房貸利率較上月下滑 0.009 個百分點至 1.615%，創歷史新低，建商指出，利率持續低檔與中小坪數商品低總價接受度高，近 1 年來申請房貸的年齡層，30-50 歲就占了 65%，成為購屋主力。

鄉林不動產研究室表示，根據內政部不動產資訊平台統計資訊的房貸統計表來看，以年齡別 (流量) 進行分析，去年第 3 季到今年第 2 季，申請購屋貸款以 30-40 歲青壯族群合計占 34.7%，是當前購屋主力客層，其次則是 40-50 歲中年換屋族，占 30%，顯見去年下半年到今年上半年的購屋族群，30-50 歲就占了 65%。

另 50-60 歲熟齡者，由於多數人已有房子，所以另行置產或投資，在房貸比重占 16.2%；20-30 歲剛進職場，與家人同住，雖未存到購屋資金，但可能由父母親幫忙出資頭期款，剩餘款項交給年輕人自己付貸款，這類年輕購屋族群約占 14%。

鄉林不動產研究室指出，租屋指數代表租屋族負擔成本，指數越高，負擔越重，這些年來因為房租列為綜合所得稅申報項目，不少房東將租金收入繳交稅金轉嫁給租屋者，紛紛上調租金，租屋者紛紛大喊吃不消，加上去年以來房市回溫，房價也開始補漲，不少人燃起「租不如買」的念頭。

房市持續回溫春燕來，根據六都的地政局統計，六都今年前 3 季累計買賣移轉棟數總計為 16.8 萬棟，與去年 15.6 萬棟相比，年增 7.5%，六都之中，年增最高為高雄市 14.6%，其次是桃園市 10.3%、台中市 9.6%。

全國商總理事長、鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰分析，第 4 季向來是購屋旺季，在中美貿易戰趨和之下全球經濟景氣將更穩定，全台 2019 年房屋移轉棟數有機會朝向 30 萬棟大關，他透露，明年一月下旬就是農曆過年，比往年都提早，所以賞屋購屋潮提前在 10 月出現，這一波房市買家除了自住首購族之外，台商與香港客不少。