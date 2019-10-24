〈財報〉Twitter Q3淨利大跌95% 盤前股價崩逾20%

週四 (24 日) Twitter (TWTR-US) 於美股盤前公布 Q3 財報，不僅營收低於市場預期，淨利年增率更是大減 95%，且 Twitter Q4 財測亦不如市場預期，消息一出 Twitter 股價於週四 (24 日) 美股盤前一度聞聲暴跌逾 20%，隨後出現小幅收斂。

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Q3 財報關鍵數據：

營收報 8.24 億美元，年增 8%，低於市場預期 8.76 億美元。

淨利報 3652.2 萬美元，年減 95%，低於市場預期的 6706 萬美元。

調整後 EPS 報 0.17 美元，低於市場預期的 0.20 美元。

新增活躍用戶數報 1.45 億人，年增 17%。

平均每日活躍用戶數報 1.45 億人，高於去年同期的 1.24 億人，亦高於 Q2 的 1.39 億人。

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Twitter 在財報聲明中表示，Q3 財報業績表現不佳，主要是因為廣告業務涉及隱私問題，以及夏季廣告需求普遍偏弱的季節性因素，造成了營收約下滑 3 個百分點。

公司財測與展望：

Twitter 首席執行長 Jack Dorsey 對廣告業務涉及隱私之問題表示：「我們將繼續在監管方面努力，來提高我們主動識別和刪除不良內容的能力。」

Twitter 在週四 (24 日) 宣布 Q4 營收估計落在 9.4 億美元至 10.1 億美元之間，是大幅低於市場預期的 10.6 億美元。