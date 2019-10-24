〈彭博專欄〉香港資金正在流出？這裡可看不出來

香港近來陷入動亂之中，其作為一個穩定的金融中心的聲譽遭到動搖，並或許因此眼見了資金不斷流出，但是，一個重要的資本來源繼續湧入：追逐首次公開募股 (IPO) 之資金。

自 6 月初以來，香港已經完成了兩宗規模超過 10 億美元的 IPO 案，還有 ESR Cayman 正在為其重啟的至多 14.5 億美元的 IPO 試探投資者需求。這家總部位於香港的倉庫運營商現有投資者包括華平投資和高盛集團，其 6 月份時以市況不利為由推遲了 IPO 計畫。現在，該公司已提高籌資目標，原計畫是 12.4 億美元。

ESR 是自 6 月份，大規模抗議活動開始影響香港以來，第二家復活 IPO 計畫的公司，百威亞太上個月完成了 50 億美元的 IPO，之前也曾於 7 月份因需求低迷而擱置交易，該百威英博亞洲子公司的 IPO 規模較原計畫的 98 億美元幾乎折半。自 9 月底掛牌上市以來，該股已上漲 15%。

彭博匯編的數據顯示，雖然香港已拱手讓出去年的全球最大 IPO 市場地位，但 2019 年仍憑藉 186 億美元的總額排在第三位，僅次於那斯達克、紐交所，這證明了香港作為籌資樞紐經久不衰的實力，這一優勢不會輕易被任何區域競爭對手消除。

港交所 2019 年 IPO 規模仍為全球第三大 圖片：Bloomberg

最重要的是，對於 ESR 這樣的公司來說，它們基本別無選擇，香港擁有除東京外的亞洲最深股票市場，但東京股市的投資者主要關注國內，很少有外國公司選擇在那裡上市，同時，新加坡交易所則苦於缺乏流動性，新加坡股市的市值已經縮水至 4780 億美元，小於泰國，還不到香港 5.2 兆美元的十分之一。

(Nisha Gopalan 是彭博專欄追蹤交易和銀行業的專欄作家。本專欄並不代表彭博有限合伙企業及其所有者的觀點。)

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