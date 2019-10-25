走出美國封殺 中興通訊全球5G布局

本周中興通訊於奧地利維也納舉行的全球無線用戶大會及 5G 峰會，會中中興通訊副總裁 James Zhang 表示，在今年年中，中興通訊已與全球 60 家電信營運商在 5G 領域達成合作協議。

James Zhang 進一步指出中興通訊目前取得的 5G 相關合作協議，已遠超過 60 這個數字。不過，無法提供具體的數量。

此外，中興通訊一直與中國三大電信商在 5G 領域積極配合，James Zhang 透露預期明年年初中國將開始大規模 5G 網路商用。此外他也表示，中國業務量目前占中興通訊總營收約 60%。

他補充道，預估未來幾年來自中國的收入將占中興通訊營收約 50%，使得中國營收將與海外營收更加平衡。

此外，中興通訊在歐洲市場看到巨大的 5G 商機，目前該公司正在歐洲地區進行 5G 網路布建和試驗。例如與意大利 Wind 和西班牙 Orange 及 Telefonica 合作進行 5G 試驗，並且已開始為奧地運營商 Drei 布建商用 5G 網路。

同時，中興通訊也對德國和法國等市場的 5G 商業機會十分期待。目前歐洲是中興通訊營運成長最快的地區之一。

而在亞太的某些市場，中興通訊也正高速成長，如印度、印尼和馬來西亞等地，中興通訊都擁有穩固的市場地位。

最後，中興通訊未來將在巴西、阿根廷、哥倫比亞、秘魯和墨西哥等關鍵拉丁美洲市場推出 5G 產品。目前中興通訊正在與墨西哥電信巨頭 America Movil 進行一些試驗。

(圖片: AFP)

去年 4 月，美國商務部的針對中興通訊發出禁令，內容指出在未來 7 年內禁止中興通訊向美國企業購買敏感性產品，該禁令立即使中興通訊陷入營運危機，導致中興通訊一度停牌、主業全面停擺。

隨後，除了持續與美國政府談判外，並在去年 7 月繳交罰款及保證金後，美國解除對中興通訊出口禁令，中興通訊也透過裁員的方式縮減成本，並開始轉移業務重心。而 5G 的興起為中興通訊找到另起爐灶的機會，目前中興通訊正依靠 5G 技術使公司營運重新走回正軌。

