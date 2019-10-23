港府宣布：現金補貼1億港幣 助旅遊業渡過困境

受到香港數個月來抗議活動衝擊，香港經濟正瀕臨衰退，而香港旅遊業也因遊客大減飽受衝擊，週三 (23 日) 港府對此宣布，將對旅行社提供「現金補貼」，盼藉此幫助香港旅遊業度過難關。

週三 (23 日) 香港商務暨經濟發展局局長邱勝華表示，港府將向旅行社提供約港幣 1 億元補助，實質施行細則是，旅行社每接待一名出入境過夜旅客，即可獲得補貼港幣 100 元及港幣 120 元，該項補貼計劃將為期 4 個多月，估計可使 85 萬旅客受益。

市場分析，香港遊客大幅減少，其中主要是因為陸客大減所致，許多陸客害怕成為抗議運動攻擊的目標，導致遊客數量大減。

香港旅遊業、零售業凋零

據香港旅遊局此前公布之數據顯示，反送中的抗爭活動，衝擊香港商店和飯店觀光業績，估計 8 月份零售額年減 14%，8 月中國遊客減少了 42%，創下了自 2012 年 6 月以來遊客最少紀錄，飯店入住率從 2018 年 8 月的 94% 降至 66%。

黑：香港整體遊客數 紅：香港陸客遊客數 黃：其他國家遊客數 圖片：Bloomberg

隨著抗議活動的持續，多數民眾選擇留在家中，使得珠寶和手錶等中國遊客普遍購買的奢侈品，其銷售額在 7 月份下滑了近 25%，多數零售業者更讓員工休無薪假，據港媒傳出，許多當地企業已計劃裁員，房價也出現下跌。

化妝品零售業者莎莎 (Sa Sa International Holdings) 表示，International Holdings 8 月份的銷售額較去年同期下降了 28%，截至 8 月 31 日的五個月的營業額將較去年同期下降約 15%，約 30 億港元 (約等於 3.83 億美元)。

根據房地產仲介 Midland IC&I Ltd 的數據，在香港最通常繁華的銅鑼灣購物區，現在有十分之一的商店都空著，部分地區租金也出現下降。

黑：香港零售銷售 紅：預估之零售銷售走勢 藍：珠寶等奢侈品銷售 黃：超市銷售 圖片：Bloomberg

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