IPC：貿易戰關稅影響 部分美電子廠開始進行裁員

根據國際電子工業聯網協會 (IPC) 在週三 (23 日) 發布的調查報告顯示，由於貿易戰關稅造成成本上升，美國部分電子廠正在減少投資並減緩人員招聘或進行裁員。

現今的電子業持續從中國廠採購原料、零組件和製造設備，隨後在離客戶較近的工廠進行組裝生產。IPC 在報告中指出，在美國開展業務的公司中，有五分之一的公司表示，由於新增的關稅，他們在美國的投資有所減少。此外，有大約 13% 的企業表示正在削減聘雇或裁員。

IPC 首席經濟學家 Shawn DuBravac 表示：「獲利的下跌似乎正在影響這些公司對美國投資的能力。」DuBravac 表示，不少公司已經表示將轉出中國，但也似乎沒有太多資金流回美國。相反地，這些企業轉向包括越南、馬來西亞在內的其他低成本地區。

IPC 的調查發現，許多公司都在努力轉嫁關稅成本，有超過三分之一的公司表示他們無法提高價格以應對關稅帶來的成本上升。此外，將近 70% 的企業表示，關稅侵蝕了他們的利潤率，為避免關稅影響，目前只有超過一半的公司從中國以外的國家採購產品。

總部位於德州的一家合約製造商 VirTex 的執行長 Brad Heath 表示，他上月代表客戶為採購中國的電子零件支付了超過 20 萬美元的關稅。「成本通常轉嫁給終端客戶，但是我們的客戶沒有這種能力。因此總有人會遭受利潤侵蝕。」