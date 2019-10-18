經濟成長趨緩+貿易戰陰影 美國工業類股財報完全展現

對全球經濟放緩和持續貿易緊張局勢的擔憂，在週四 (17 日) 一連串工業和製造業公司的財報業績中明白地展現出來。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 分析師在一份報告中表示：「標準普爾 500 以國外銷售為主的企業取得的業績要低於其以國內業務為主的同行。」「前者營收平均成長率較後者落後 310 個基點，為 0.2% 對 3.3%；而在獲利平均成長率的差距更達 740 個基點，為 -8.4% 對 -1.0%。」

油漆和塗料製造商 PPG Industries Inc. (PPG-US) 表示，該公司預計全球經濟成長將保持「疲軟，並影響多個終端用途市場」。

PPG CEO Michael McGarry 在財報聲明中說：「許多客戶對他們的訂購方式和庫存水平非常保守。」PPG 股價週四上漲 1.92%。

PPG 第 3 季調整後每股獲利超出華爾街的預期，但銷售業績不佳。McGarry 說，「儘管工業生產明顯疲軟」，但當季獲利仍然保持成長。

美鋁 (Alcoa Corp.) (AA-US) 第 3 季業績喜憂參半，該股因企業重組和資產出售消息而上漲。美鋁股價最近上漲超過 6%，逼近 2 週以來的最高收盤價，並創下 9 月 11 日來最大單日漲幅。

但美鋁仍對全球製造業發出警告，因為它預測 2019 年全年對鋁的需求將低於先前需求成長的估計。

美鋁表示：「這種變化是由宏觀經濟狀況疲軟、中美貿易緊張局勢以及製造業活動萎縮，特別是全球汽車產業萎縮所驅動的。」

新型汽車的車身和零件越來越多由鋁合金成而非鋼鐵。在消費者對環境保護的關注驅使下，越來越多製造商開始改用鋁代替塑料產品。

Honeywell International Inc. (HON-US) 週四公布第 3 季獲利超過分析師預期，但營收略有下降。該公司還調升了全年業績預期，這有助於股價在週四上漲超過 2%。

Honeywell CEO Darius Adamczyk 特別提到「宏觀經濟環境中持續的不確定性」。

在財報發表後的分析師電話會議中該公司依舊保持謹慎態度。財務長 Greg Lewis 表示，該公司繼續認為「幾個關鍵市場仍具成長實力」，但「鑑於宏觀經濟的持續不確定，對前景仍然持謹慎態度。」

Sonoco Products Co. (SON-US) 也未達到第 3 季的銷售預期，這主要是由於銷量減少和美元走強造成的。股價下跌 1.73%。

此外，Sonoco 調降了對第 4 季和全年獲利的展望目標，指稱其「預計在某些特定市場中，年底客戶訂單的趨緩將更為明顯」。

Snap-On Inc. (SNA-US) 的第 3 季銷售額也令人失望，該工具製造商還提到外匯走高的不利因素。在英國和歐盟達成潛在的英國脫歐協議後，雖美股大盤走強，該股卻逆勢下跌 1.5%。