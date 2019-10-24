無視美禁令 葡萄牙宣布與中國華為合作建立首個5G網路

中國電信設備製造商華為 (002502-CH) 遭美國封殺，美方認為華為設備很可能成為中國政府的監視工具，持續呼籲盟友國禁止華為設備，但儘管如此，葡萄牙電信運營商 NOS 週三 (23 日) 宣布，已經與中國科技巨頭華為合作，在葡萄牙北部馬托西紐什市建成該國首個 5G 網路。

據報導，NOS 執行長 Miguel Almeida 在一份聲明中表示：「NOS 5G 網絡已正式全面運行，並為地方當局、公司和研究中心提供了試驗基地，以開發該技術更多的使用案例。」此外，Almeida 也表示： 「這標誌著 NOS 在這項新技術方面走在最前沿，並在與智慧城市和社會發展 5.0 相關的創新中扮演領導角色。」該機構也補充道，此項 5G 建設主要是與華為的合作。

Almeida 也表示：「從今天開始，NOS 帶來一個現實世界的實驗室，在這裡民眾、企業和政府當局都能測試 5G 解決方案和服務。馬托西紐什成為第一個擁有 100% 運營 5G 網絡的國家城市，也是葡萄牙電信史上的一個里程碑。」

聲明中指出，NOS 的 5G 網絡使用了國家通信管理局要求的 3.5 GHz 頻段頻譜進行測試，該網路由大約 20 個無線電台組成。

儘管面臨美國的威脅，華為 5G 產品部門總裁楊超斌在上週曾透露，目前華為已經在全球範圍內簽署了 60 多份 5G 商業合約，其中有 32 份來自歐洲客戶。

在先前，德國也表明並未對華為施加限制，該國政府官員表示德國新的安全準則是針對科技和相關領域的標準，但不會禁止任何一家特定的供應商。德國政府發言人 Steffen Seibert 表示：「我們沒有禁止任何參與者或公司的加入。」