〈房產〉5年來全台六都「老人宅」戶數 桃園增幅56%最高

台灣已進入高齡化社會，房仲業者調查發現，全台 6 大都會區中，桃園、新北市與台中市老人宅增幅位居前 3 大，其中，桃園市老人宅從 5 年前的 2.4 萬戶，到今年第 1 季 3.76 萬戶，增幅 56.4% 在六都居冠。

老人宅指的是家中僅 65 歲以上老人家居住，依此定義最新統計顯示，至今年第 1 季止，家中僅 65 歳以上老人居住戶數，全國達 53.2 萬戶，與 5 年前同期相較，增加 35.7%，約 14 萬戶，而就絕對戶數來看，統計顯示新北市 9.94 萬戶最高。

進一步分析六都情況，全台六都桃園老人戶增最多，從 5 年前 2.4 萬戶，大增至 3.76 萬戶，增幅高達 56.4% 排名一，新北老人戶增加 52.3% 第 2，台中市 42.4% 排第 3。而其中只有台北市的增幅 33.6%、台南的 25.6% 增幅低於全台平均的增加幅度。

針對此現象，台灣房屋集團首席總經理彭培業表示，由於桃竹半日生活圈崛起，交通便捷性極高、公共建設議題發酵，促使桃園成北客移居的焦點。

此外，由於桃園房價負擔輕，年輕人購屋容易，結婚成家自立門戶後，小家庭戶數變多，由於桃園市提供老人津貼福利是六都之冠，吸引大台北銀髮族的退休移居潮，形成老人戶的快速增加。

全台高齡化趨勢明顯且持續增加，純老年人口居住宅數攀升，根據最新內政部發布住宅資訊統計彙報，至今年第 1 季止，家中僅 65 歳以上老人居住宅數，全國達 53.2 萬宅，與 5 年前相較增加 35.7%，約 14 萬戶。