〈特斯拉意外獲利〉和大搭長期成長趨勢 營運谷底復甦 股價飆7%

電動車大廠特斯拉甫公布第 3 季財報，意外獲利，每股純益 1.86 美元，遠高於市場預期，盤後股價飆漲逾 20%，激勵特斯拉概念股走強，和大 (1536-TW) 盤中強漲逾 7%，創近 1 個月新高，和大表示，近期仍持續加碼投資嘉義廠房自動化智能產線，有助帶動明年業績再往上，長期電動車成長趨勢不變。

進入第 4 季後，和大嘉義廠單月營收已突破 2 億元大關，創建廠以來新高紀錄，隨著嘉義廠產能逐月擴增，和大看好將拉升整體毛利率表現，單季獲利成長可期。

和大日前公布第 3 季合併營收 15.3 億元，年減 18.6%，但已是連二季回升，為今年單季高點，顯示業績正逐季走穩。

法人指出，第 3 季特斯拉 Model 3 的銷量 7.96 萬台，季增 2.5%，今年以來銷量達 20.8 萬台，年增 152%，為歐美市場最暢銷的電動車款，隨著特斯拉逐步提高上海廠的 Model 3 產量，預估明年在中國的銷售也將快速增溫，進一步推升關鍵零組件廠的業績表現。

除了特斯拉，和大說明，目前包括歐洲 B 客戶與 J 客戶、韓國 L 客戶、中國 S 客戶的電動車傳動系統零件採購訂單，均已陸續進入試量產階段，為明年的營運動能添新活水。

法人認為，非特斯拉的電動車訂單今年占和大營收比重仍相當小，估僅 2%，不過，隨著陸續量產出貨，明年非特斯拉的訂單占營收比重可望拉升至 10%。