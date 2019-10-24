康那香Q3恐持續虧損 寄望本季中國消費力道上揚

不織布產品業者康那香 (9919-TW) 雖然今年第 3 季營收再度攻上 10 億元，但初估在匯率及出貨成本上揚等不利因素影響下，第 3 季恐持續虧損，也是今年以來連續兩季虧損，康那香目前密切注意第 4 季中國市場消費力提升，對業績造成有利挹注。

康那香今年第 2 季因出貨產品組合不利出現虧損，稅後虧損 1433 萬元，每股虧損 0.07 元，上半年稅後純益為 217 萬元，每股純益為 0.01 元，預估加上第 3 季的虧損，今年前 3 季財報恐將轉為負數。

康那香將於 12 月 13 日召開股東會，並補選 3 席董事，依規劃，統一 (1216-TW) 集團預計將重新掌握康那香 2 席董事席次，維持董事會穩定。

統一集團原以旗下統一國際開發公司持有康那香普通股約 4 萬張，持股比例 2 成，統一企業在組織投資架構的調整下，由統一國際開發請辭在康那香原有的 2 席董事後，已完成股權移轉，將對持有康那香的 3808 萬 9 千股，作價移轉給新設的康曜投資，並已完成移轉。

在康那香董事會部分，統一國際開發請辭康那香原有的 2 席董事，另一席董事戴華錫逝世出缺，造成董事缺額達 3 分之 1，康那香擬訂 12 月 13 日召開股東會補選 3 席董事，統一集團可望重新取得 2 席董事。

康那香已獲經濟部投資台灣事務審議通過，將在台南市投資 17 億元擴建新廠，以目前投資規劃進度來看，中國與台灣的營運佈局都將陸續有進展，下半年也將推出新品，營運轉機可期。

康那香主管指出，下半年上海廠將以 OEM 方式，推出口袋型女性衛生棉產品，由於市場銷售暢旺，有助下半年營運，投資 3000 萬美元的揚州廠則正在興建，預計 2021 年 9 月投入量產。

台灣營運部分，康那香除現有台南佳里廠，董事會通過台南口寮廠第三期投資案，預計投資金額達 17 億元，未來營運重心除衛材類產品，將聚焦高階不織布產品應用，此投資案也獲經濟部投資台灣事務所審議通過，未來將可獲融資利息補貼及其他優惠。