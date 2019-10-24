盤前財經大事搶先讀2019年10月24日

今日操盤前瞻

央行發布 9 月全體貨幣機構存放款與投資

香港 9 月進出口數據

南韓 Q3 GDP

印尼、土耳其央行利率決策

歐元區 10 月綜合 PMI

美國 9 月耐久財訂單

法人說明會：旺宏、希華、政伸

減資暫停交易：揚智、新世紀、同協

〈財報〉PayPal Q3 營收、獲利雙超預期 盤後股價大漲逾 8%

週三 (23 日) PayPal 於美股盤後公布 Q3 財報，營收與淨利雙雙超越華爾街預期，且單月線上支付量首次超越 10 億筆，以及 Q3 並新增 980 萬新活躍用戶，消息一出刺激 PayPal 股價聞聲噴出。閱讀全文...

佐克伯：待監管機構消除擔憂前 不會支持投入 Libra 計畫

Facebook(FB-US) 執行長佐克伯 (Mark Zuckerberg) 週三 (23 日) 出席美國眾議院金融服務委員會聽證會，就「Libra」發行計劃進行作證，佐克伯會上表示，直到這項計畫化解監管機構的擔憂前，該公司不會支持投入「Libra」的任何行動。閱讀全文...

鴻海旗下 FII 與中國聯通簽署戰略協議 深化 5G + 工業互聯網布局

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (FII) 昨 (23) 日宣布，與中國電信商中國聯通簽訂「工業互聯網戰略合作框架協議」，除了攜手深化 5G + 工業互聯網外，透過合作，也有助鴻海集團網通設備改造及架構升級，提升附加價值。閱讀全文...

華映與工會達成解僱協議 將依強制協商結果給付資遣費

大同 (2371-TW) 集團子公司華映日前向法院聲請破產，23 日公告表示，已與企業工會達成大量解僱協議，將在契約終止日 11 月 30 日前，依強制協商結果資遣員工並給付資遣費，預計將影響約 1900 人。閱讀全文...

〈財報〉特斯拉 Q3 獲利跌破眼鏡 盤後股價飆逾 20%

電動車大廠特斯拉週三 (23 日) 美股盤後公布最新財報，第三季財報「井噴式」獲利遠勝預期，調整後每股純益為 1.86 美元，比華爾街分析師原先預期高出四倍，並宣布上海超級工廠建設提前完工，未來實現盈利持續看好。閱讀全文...