紐約匯市—強生再卡關！英國月底脫歐無望 英鎊小跌

週三 (23 日) 市場持續關注脫歐動向，英國國會週二 (22) 日二讀通過首相強生 (Boris Johnson) 的新脫歐方案，但由於強生要求國會要在三日內完成脫歐協議配套法案遭到否決，讓強生無法在本月底如願脫歐，英國國會依據上月通過的班恩法案 (Benn Act)，要求英國首相強生 (Boris Johnson) 將脫歐期限延後三個月，英鎊小幅下跌。

GBP/USD15 分線 (圖片: Investing)

歐盟執委會主席圖斯克 (Donald Tusk) 稍早表示，建議歐盟領袖支持脫歐延期。歐盟 27 國領袖將於週三 (23 日) 就英國延長脫歐請求進行討論，歐盟官員預計，若英國早日通過脫歐提案立法程序，會將延遲脫歐期限縮短至三個月內。高盛則預估，英國將在 10 月 31 日到期前出現三至四週的「技術性延期」

延長期限的長短將決定英國脫歐進程，若延長期限拉長，將為政府重新選舉和反對脫歐者爭取時間進行另一次公投，若將延長期限縮短，則會增加英國國會批准協議的壓力。

瑞銀認為，英國延後脫歐可能讓英鎊兌美元匯價在 1.28 到 1.32 美元區間震盪，另外在美國可能繼續降息影響下，英鎊兌美元明年第 3 季可望回升至 1.36 美元；FXstreet 分析師則認為，英鎊將持續遭遇 1.30 一線反壓。

USD INDEX 日線 (圖片: Investing)

美元走軟，下跌 0.03% 至 97.222，歐元英鎊相對下跌，而避險日元匯價下滑，美元兌日圓上漲了 0.1%，至 108.56。

交易商持續關注美中貿易戰局勢，儘管兩國在 11 月中旬於智利舉行的亞太經濟合作峰會 (APEC) 見面前，估計尚無任何重大發展。

市場期待川普將在下月智利 APEC 川習會上簽署第一階段協議，白宮經濟顧問庫德洛軟性喊話，美中貿易談判前景樂觀，如果一切進展順利，有望撤銷 12 月對中關稅計畫。

市場靜候歐元區週四公布 PMI 指數，歐元兌美元持穩，在 1.1115 至 1.1140 之間盤整，同時歐洲央行 (ECB) 貨幣會議，將決定是否降息。

截至週三 (23 日) 台灣時間 6:30 價格：

美元指數來到 97.222。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1132 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2911 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6852 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3075 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.66 日圓。