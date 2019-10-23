台幣連2貶暗示資金面轉弱？暫解讀為技術性回貶

台股今 (23) 日在早盤繼續創高後拉回整理，台幣也見到連 2 貶，資金行情的續航力似有減退，不過，法人對此解讀，今日僅回貶 1.7 分，合計二個交易日來貶幅僅 0.1%，頂多暫時解讀成技術性的漲多回貶，惟須留意，今日最高點低於昨日的最高點約 7 分，預料短期台幣要再強升的可能性減少，仍處在 30.5-30.7 元附近徘徊。

台幣今日以 30.61 元、小貶 1.6 分開出，一度升值至 30.583 元，隨後全日均維持在貶值態勢，終場對一美元收在 30.611 元，貶值 1.7 分，貶幅 0.08%，台北外匯經紀公司 8.54 億美元，全日高低價差僅 4.6 分。

匯銀人士指出，目前匯市以實質交投較多，量能也恢復到過去的正常水準，連二日走貶先解讀是技術性的回貶，預料短期若國際消息面無太大意外，匯市將先處狹幅整理。

不過，今日的高點 30.583 元，明顯低於昨日的 30.515 元，是否是後續台幣轉弱的初步訊號，有待觀察。

外資今日持續在集中市場買超 50.1 億元，呈現連 8 買態勢，累計 10 月以來買超逼近 800 億元，元大投顧認為，台指期創高後拉回整理仍守住 11200 點關卡，而外資期貨淨多單達 53471 口，再加上現貨買超趨勢未變，顯示市場對 11 月中旬可能舉行的川習會仍抱有期待，行情有撐。

而從台灣央行最新公布的 9 月五大銀行新承做利率來看，房貸利率較上月下滑 0.009 個百分點至 1.615%，創歷史新低，也持續反映資金面無虞。