〈每日外資外匯觀點〉德拉吉謝幕演出將重彈鴿派基調 關注購債細節

英國議會否決脫歐立法時間表後，歐盟周五可能就延期脫歐做出決定；美國總統川普宣布將解除對土耳其的制裁，土耳其里拉應聲大漲；周四晚間歐洲央行舉行利率決策會議，市場預期利率按兵不動，即將卸任的歐洲央行行長德拉吉也將維持以往的鴿派言論。

西聯商業解決方案高級市場分析師 Joe Manimbo 表示，英國脫歐延後幾乎已成定局，接下來外界關注的是歐盟是否給予英國更多的時間，預期可能是三個月以內。儘管英鎊走弱，但跌勢中仍有支撐，未跌回谷底，未來英國脫歐進展仍是英鎊走勢的重要題材。

富國銀行外匯策略師 Brendan McKenna 先前表示，英國脫歐期限若延後太久，英鎊將還有下跌 2% 的空間。

英鎊兌美元日 K 線圖。（來源：新浪財經）

川普周三宣布將取消先前對土其的制裁，因土耳其政府已告知美國將停止在敘利亞境內的軍事行動，並「永久性」停火，，土耳其里拉兌美元短線飆升，一度來到 5.7384；iShares 土耳其 ETF 漲幅擴大至 3.6%。

美元兌土耳其里拉日 K 線圖。(來源：新浪財經)

德拉吉將在 10 月 31 日卸任，結束 8 年的任期，外界普遍預期，繼 9 月份推出大規模刺激舉措之後，歐洲央行本月利率決策將按兵不動。

丹斯克銀行表示，儘管通膨預期較低，但由於 9 月份的刺激方案尚未實施，預計不會有任何新的政策措施改變。

道明證券分析師認為，歐洲央行現任行長德拉吉將延續以往鴿派論調，強調當前與未來歐元區經濟所面臨的各種風險，維持現有寬鬆政策相關配套不變，將更多操作空間留給新任行長拉加德。

SEB 分析師也認為歐洲央行本次政策會議，德拉吉將維持寬鬆立場，可能只是公布未來購債細節。