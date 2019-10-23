脫歐延期待歐盟同意 強生政府可能啟動重新大選

在脫歐提案立法遭英國國會投票否決後，英國脫歐期限面臨三度推遲，歐盟執委會主席圖斯克 (Donald Tusk) 認為，為阻止無協議脫歐情形發生，建議歐盟各國領袖接受英國延遲脫歐請求。同時，強生政府可能尋求重新啟動大選，幫助奪回下議院優勢。

在英國首相強生 (Boris Johnson) 暫停新版本脫歐協議立法後，目前英國處於待命狀態，該法案仍有機會遭到取消，這大大降低了英國於 10 月 31 日離開歐盟的機會。

圖斯克表示，在決定暫停脫歐協議立法後，為了避免無協議退歐，將會建議歐盟 27 國領袖接受英國的延期請求。

外媒報導稱，若英國脫歐如願推遲至一月，英國政府可能會選擇重新啟動大選，投票可能日期為 12 月 5 日或 12 日，這將是英國自 1974 年以來的第一次冬季大選，一些彩券公司押注 12 月舉行大選的機率超過 50%。

(圖：AFP)

透過重新選舉，強生希望能換上一批更支持他的議員，助其奪回下議院多數優勢，強森也期待，若能在 10 月 31 日前順利舉行大選，新上任的保守黨議員能夠更支持他，願意採取更激烈的脫歐策略。

不過，對強生而言，重新大選未必會是翻身選項。假設英國成功爭取到延期脫歐，支持脫歐的民眾將會大幅轉向堅定脫歐的小黨，這對於內部已呈現分裂的保守黨來說，其勝選機會將會大幅降低。

目前還不清楚歐盟是否會接受英國國會的延期請求，這項決定將取決於圖斯克與各國領袖間的談話，需要一個一致的決定。