英國確定10月脫歐無望 瑞銀估英鎊明年Q3可望升至1.36美元

英國國會昨 (22) 日二讀通過新脫歐方案，但英國已無法在本月底如願脫歐，瑞銀認為，英國延後脫歐將讓英鎊兌美元匯價在 1.28 到 1.32 美元區間震盪，在美國可能繼續降息影響下，英鎊兌美元明年第 3 季可望升至 1.36 美元。

英國確定將延後脫歐，瑞銀表示，在英國脫歐風險降溫、美國可能再降息兩大因素影響下，預期英鎊兌美元第 4 季可望升至 1.28 美元，明年進一步升破 1.3 美元，上看 1.36 美元。

對於市場擔憂大選後無協議脫歐風險將再度重現，瑞銀認為，如果保守黨最終能夠勝出，預期可望在現有方案上作出調整，反之，如果工黨贏得選舉，則極可能與歐盟重新談判，預期包括新方案舉行公投、無協議脫歐同樣都非選項。

瑞銀分析，美國經濟成長雖然可支援美元升勢，, 但因美國利率水準仍不算太低，代表聯準會還有「政策彈藥」可用來支持經濟增長，而美國降息也意味美元升值格局恐將扭轉。

至於英國，目前英國利率約 0.75%，顯示英國降息空間有限，預期英國央行可能在明年 5 月降息，屆時英國與美國利率差距將明顯縮小。

瑞銀指出，目前美國、歐洲與日本缺乏政治利多可刺激經濟成長，但環球經濟機構預期，明年經濟成長步入衰退的可能性不高，明年經濟活動觸底後可望呈現溫和復甦，預期今、明年全球經濟增長率分別為 3.2%、3%。