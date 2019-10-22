IMF示警台灣壽險大買美債風險 金管會祭3措施因應

台灣保險業近年大舉投資美元計價公司債，國際貨幣基金 (IMF) 示警，若新台幣走升或美國利率持續走低，業者恐難承受衝擊；對此，金管會今 (22) 日表示，至 8 月底止，壽險公司平均淨值比高達 7.2%，將提供壽險業 3 招因應。

IMF 示警，台灣壽險業海外曝險規模迅速擴增，已逾總資產 2/3，遠高於日本、南韓同業；此外，資本適足率低於日本、南韓同業，若新台幣走升或美國利率走低，台灣壽險業者恐難承受衝擊。

金管會保險局統計，截至 8 月底止，包含公債、公司債、金融債等美元計價的固定收益商品，到今年 8 月為止，估有 13 兆 6700 億元。

另外，截至 8 月底，壽險業股東權益有 1 兆 9228 億元，且整體壽險業扣掉匯損，獲利仍有 1662 億元，因此從數字上來看，儘管美國利率持續降低，壽險業有匯兌損益也有投資獲利，顯示今年前 8 月經營成果不錯。

截至 8 月底止，壽險公司平均淨值比高達 7.2%，較去年第 4 季的 4%，承受能力已提高很多，目前淨值比低於 3% 僅剩宏泰人壽 1 家。

金管會進一步說明，除了淨值比，金管會同時也採取 3 項措施因應，首先是鼓勵保險業大股東用現金增資來厚實資本，近 5 年來各類現金資本增資及盈餘轉增資金額達 3283 億元；第二，要求資本利得需提列特別盈餘公積。第三，保險業發行具有資本性質債券特別股，不應該含有利率加碼條件，或提前贖回誘因。