美股早盤 - 德儀下修財測拖累 費半早盤跳空下跌逾2%

週三 (23 日) 費城半導體指數在德儀 (TXN-US) 財報不佳拖累晶片股普跌的情況下，開盤跳空下跌 2.28%。

而道瓊指數美股盤前卡特彼勒 (CAT-US)、波音 (BA-US)、芯科 (SLAB-US) 等企業財報陸續發佈，儘管卡特彼勒財報表現不如預期，但受惠於波音營收勝於市場預期，波音盤前由跌轉漲，開盤後甚至大漲逾 3%，推升美股道瓊早盤走勢。

在德州儀器於週二 (22 日) 美股盤後發布了低於預期的第三季財報和第四季財測展望後，週二盤後股價是暴跌 9%，雖然週三美股早盤德儀跌幅收斂至 7%，但仍拖累英特爾、美光開盤跌幅逾 1%，博通開盤跌幅逾 2%。

另外，波音週三公布財報，雖然營收年增率大幅下跌 20%，但仍是優於市場預期表現，波音於道瓊早盤是應聲大漲。

波音近年來墜機事故頻傳，其 737MAX 客機交付量大減，影響第三季商用飛機營收逾 41%，加上近日爆發 737MAX「操控特性增益系統 (MCAS)」安全性的隱匿醜聞，衝擊企業形象，此前波音週一 (21 日) 股價甚至創下 2 個月新低。儘管確切復飛時間未定，波音預期停飛的 737 MAX 系列新機將能夠第四季獲准復飛，因此該公司仍維持增產目標，

截至目前為止，在已發布財報的 98 家標普 500 企業中，有 82.7% 的企業表現優於市場預期，12.2% 的表現低於預期。

接下來，投資人正等待美股「深水區」的微軟 (MSFT-US)、特斯拉 (TSLA-US)、Paypal (PYPL-US) 以及賽靈思 (XLNX-US) 等大型科技、工業公司的財報動向。

截至台北時間週三 (23 日)22 時許：

道瓊指數上漲 21.03 點或 0.08%，暫報 26809.13 點

那斯達克下跌 11.73 點或 - 0.14%，暫報 8092.57 點

標普 500 下跌 0.50 點或 - 0.02%，暫報 2995.49 點

費半下跌 36.65 點或 - 2.28%，暫報 1570.95 點

台積電 ADR 下跌 1.22% 至每股 50.02 美元

十年期美債殖利率下跌 1.59% 至殖利率 1.74%

紐約輕原油上漲 1.06% 至每桶 55.06 美元

布蘭特原油上漲 0.70% 至每桶 60.12 美元

黃金上漲 0.51% 至每盎司 1495.19 美元

美元指數上漲 0.06% 至 97.58 點

費半走勢圖 (圖：Investing.com)

今日關鍵數據：

美國 8 月 FHFA 房價指數年增率 4.6%，前值 5.0%

美國 8 月 FHFA 房價指數月增率 0.2%，預估 0.4%，前值 0.4%

焦點個股：

德儀 (TXN-US)

Q3 每股純益 (EPS) 為 1.49 美元，低於去年同期 1.58 美元，年增率下滑 6%，高於市場預估的 1.42 美元

Q3 營收為 37.7 億美元，年增率下滑 11%，去年同期為 42.6 億美元，低於市場預估的 38.2 億美元

Q3 淨利為 14.25 億美元，低於去年同期 15.7 億美元，年增率下滑 9%

下修 Q4 營收預期在 30.7 億美元至 33.3 億美元之間，低於市場預估營收 35.9 億美元。

下修 Q4 EPS 預期在 91 美分至 1.09 美元之間，大幅低於市場預估的 1.28 美元。

波音 (BA-US)

Q3 營收報 200 億美元，優於市場預期的 196.67 億美元，低於去年同期為 251.46 億美元，年減 20%

Q3 淨利報 11.67 億美元，低於市場預期的 14.82 億美元，低於去年同期 23.63 億美元，年減 51%

Q3 核心 EPS 報每股 1.45 美元，低於市場預期的 2.09 美元，低於去年同期的 3.58 美元，年減 59.5%

卡特彼勒 (CAT-US)

Q3 營收報 127.58 億美元，低於市場預期的 135.72 億美元，年減 6%

Q3 EPS 報每股 2.66 美元，低於市場預期的每股 2.88 美元，年減 8%

下修 Q4 EPS 預估區間至 10.9-11.4 美元，低於此前預測之區間 12.06-13.06 美元

芯科 (SLAB-US)

Q3 營收為 2.23 億美元，超過華爾街預期的 2.18 億美元

Q3 淨利為 2018 萬美元

Q3 每股純益 (EPS) 為 45 美分，調整後每股純益為 96 美分，超過華爾街預期的 84 美分

Q3 物聯網營收增長至 1.29 億美元，季增 4%，年增 3%

Q3 基礎設施營收增長至 4500 萬美元，季增 3%，年減 14%

Q3 廣播音頻營收增長至 3400 萬美元，季增 30%，年減 5%

Q3 存取營收增長至 1500 萬美元，季增 23%，年減 10%

華爾街分析：

Fed 即將於下週召開利率政策會議，而根據 CME Group 的利率工具顯示，市場預計 Fed 本月底降息一碼的機率為 94.6%。

富國證券認為，下週的利率會議最可能出現的情況仍是降息一碼，同時預計 Fed 將持續強調全球經濟增長和貿易局勢為經濟前景帶來的風險，Fed 將很有可能會承認通膨低於目標水平，不過若 Fed 在 10 月降息，富國認為 Fed 於 12 月再進行第四次降息的機率，就會大幅縮減。